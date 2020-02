Seka waagt zich aan een vampire facelift in 'The Sky is the Limit'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

De 28-jarige Niels Lagrange is een jonge Limburger die het autoracen met de paplepel kreeg ingegoten. Niels begon al van jongs af aan met ondernemen. Hij runde juwelenwinkels en verdiende veel geld, misschien te veel. Hij bracht veel tijd door op het circuit en te weinig in zijn zaken.

Zijn faillissement werd meteen zijn eerste grote levensles. Hij bleef niet bij de pakken zitten en begon dankzij het nieuwe overheidsproject 'fresh start' met een poetsbedrijf. Daarnaast startte hij een tweede bedrijf: Lagrange racing. Niels is vastberaden om terug van zero naar hero te gaan.

'Ik zie niet graag cabrio's, dat is voor vrouwen of voor kappers', aldus Niels.

De familie Martens zijn harde werkers en de weinige vrije tijd die ze hebben brengen ze door in hun appartement in Zeeland.

Seka & Christian maken een uitstapje naar Londen. 'We gaan een leuke gelaatsbehandeling laten doen, PRP, de vampire facelift!.'

Frederik heeft een afspraak met zijn personal coach Sascha, 'het is vooral één op één personal coaching en gevechtssport, voor als je ergens in een conflict komt dat je je kunt verweren', aldus Frederik.

'The Sky is the Limit', woensdag 26 februari om 20.35 uur op VIER.