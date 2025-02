Seizoen 2 van 'The Weakest Link' gaat in première op BBC First

Van comedy's en quizzen tot documentaires en kostuumdrama's: ontsnap in februari op BBC First aan de winterdip met een gevarieerd aanbod en al je vertrouwde favorieten.

Het langverwachte veertiende seizoen van de zonovergoten misdaadserie 'Death in Paradise' gaat in februari in première op BBC First. Een nieuwe detective (Don Gilet – 'Sherwood', 'Shetland') komt naar het eiland Saint Marie om zijn moeder voor het eerst te ontmoeten. Al snel verlengt hij zijn verblijf en komt hij terecht in een reeks ingewikkelde moordmysteries die op het eiland afspelen. 'The Weakest Link' keert ook terug naar BBC First in februari. De bekroonde komiek Romesh Ranganathan presenteert het tweede seizoen, waarin nieuwe beroemdheden tegen elkaar strijden om £50.000 voor het goede doel te winnen.

'Kidnapped: The Chloe Ayling Story' is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het volgt de angstaanjagende ontvoering van Chloe Ayling in Italië in 2017, de rechtszaak die erop volgde en de media die haar beschuldigden de ontvoering in scène te hebben gezet. 'The Hardacres' speelt af in het Yorkshire van de jaren 1890. Claire Cooper ('The Continental', 'The Peripheral') en Liam McMahon ('Hunger', 'The Secret', 'Warrior Nun') spelen het liefdevolle echtpaar Mary en Sam Hardacre. Het verhaal volgt de familie Hardacre, die van een arm vissersdorp verhuist naar een groot landgoed en hoe ze strijden om zich in de hogere klasse te vestigen.

Tot slot kun je de vertrouwde favorieten verwachten, zoals het veertiende en vijftiende seizoen van 'Murdoch Mysteries', 'Where the Wild Men Are' seizoen 6 en 'Antiques Roadshow' seizoen 42.

'Death in Paradise' seizoen 14 gaat in première op maandag 17 februari om 21.00 uur op BBC First

Het veertiende seizoen van de populaire misdaadserie 'Death in Paradise' start in februari op BBC First en introduceert een nieuwe rechercheur. Don Gilet ('Sherwood', 'Shetland') speelt de rol van rechercheur Mervin Wilson, die vanuit Londen arriveert op het idyllische eiland Saint Marie, maar niet bepaald enthousiast is over zijn nieuwe omgeving.

Met de perfecte mix van zonovergoten escapisme, glinsterende zeeën en een hemelsblauwe lucht blijft het detectivedrama kijkers verrassen met geweldige moordmysteries en plotwendingen die hen op het puntje van hun stoel houden.

'The Weakest Link' seizoen 2 gaat in première op vrijdag 14 februari om 18.50 uur op BBC First

Een nieuw seizoen van 'The Weakest Link' keert terug naar BBC First, met een frisse groep beroemdheden die strijden om tot £50.000 voor het goede doel te winnen. BAFTA-winnaar Romesh Ranganathan presenteert het seizoen voor de tweede keer, na het succes van het eerste seizoen.

In dit seizoen nemen beroemdheden zoals Scott Mills, David Haye, Naga Munchetty, Brian McFadden, Ruby Wax en Lawrence Chaney het tegen elkaar op in verschillende thematische afleveringen. Het seizoen begint met een 'Strictly'-special, gevolgd door speciale afleveringen rond Kerstmis, oud- en Nieuwjaar, televisie, eten en drinken, en sport.

'Kidnapped: The Chloe Ayling Story' gaat in première op zondag 2 februari om 21.00 uur op BBC First

'Kidnapped: The Chloe Ayling Story' vertelt het waargebeurde verhaal van de ontvoering van Chloe Ayling in Italië in 2017, toen ze naar het land reisde voor een fotoshoot. Dit drama volgt haar angstaanjagende ontvoering, haar moed en veerkracht tijdens haar gevangenschap, en de rechtszaak die leidde tot de veroordeling van haar ontvoerders. Ondanks hun veroordeling beschuldigden de media Chloe ervan haar eigen ontvoering te hebben verzonnen.

Waarom kreeg Chloe de schuld voor de misdaden van haar ontvoerders? Hoe gaan we om met slachtoffers die de krantenkoppen halen? En hoe voelt het om een normaal persoon te zijn, verstrikt in gebeurtenissen die zo ongelooflijk zijn dat niemand je gelooft?

'The Hardacres' gaat in première op zondag 23 februari om 21.00 uur op BBC First

'The Hardacres' is een meeslepend familiedrama in de jaren 1890. Het gaat over een arme arbeidersfamilie die zich opwerkt van een vissershaven naar een uitgestrekt landgoed in Yorkshire. Na een ongeluk dat de familie werkloos en blut achterlaat, bedenken de Hardacres een radicaal zakelijk idee. Al snel zijn ze rijker dan ze ooit hadden durven dromen. Hun nieuwe leven brengt hen in de zeldzame wereld van de hogere klassen, waar ze te maken krijgen met de arrogantie van zowel aristocraten als bedienden.

De familie leert op de harde manier dat echte klasse geen erfgoed is, maar iets wat ze altijd al bezaten.

'Murdoch Mysteries' seizoen 14 gaat in première op donderdag 6 februari om 20.00 uur op BBC First

In het veertiende seizoen van de internationaal geprezen serie blijft detective Murdoch (Yannick Bisson) zijn creatieve werk als rechercheur voortzetten. Ogden (Hélène Joy) steunt hem daarbij, zelfs wanneer een onderzoek hem naar een familielid leidt waarvan hij het bestaan niet kende. Het huwelijk van Brackenreid (Thomas Craig) en Margaret (Arwen Humphreys), dat langzaam herstelt, komt opnieuw onder druk te staan. Een potentiële indringer bedreigt ook Crabtree’s (Jonny Harris) relatie met Effie Newsome.

Familierelaties spelen een grote rol voor Higgins nu Ruth zwanger is. Helaas komt Watts' geheime relatie onder gevaarlijk onderzoek, terwijl Violet Hart's openlijk gemaakte relatie met een rijke playboy leidt tot sociale verontwaardiging.

'Murdoch Mysteries' seizoen 15 gaat in première op vrijdag 21 februari om 20.00 uur op BBC First

Seizoen vijftien van 'Murdoch Mysteries' begint met Murdoch die naar Montreal reist om zijn zoon, Harry, te vinden en te beschermen tegen de Black Hand-bende. Brackenreid’s zoon ontsnapt uit de gevangenis en is op de vlucht na een moord in de Kingston Pen. Crabtree probeert Effie te redden van haar ontvoerders. Violet Hart zoekt naar een interessante manier om met haar niet-zo-nieuwe man om te gaan, en Watts komt, verwikkeld in een geheime affaire, een schokkend moordmysterie tegen.

Murdoch stuit op mysterieuze misdaden rond Kerstmis en Halloween, ziet de terugkeer van Percival Giles en Terence Meyers, en is getuige van historische gebeurtenissen, zoals de oprichting van de NAACP.

'Where the Wild Men' are met Ben Fogle seizoen 6 gaat in première op dinsdag 11 februari om 17.50 uur op BBC First

Ben Fogle ontmoet mensen die hun rug keerden naar de dagelijkse sleur en hun thuis opzochten op enkele van de meest afgelegen plekken op aarde. In dit seizoen spreekt hij avontuurlijke zielen, zoals een zeventigjarige ambachtsman die al twintig jaar in de bossen van Arkansas woont, een Canadees die als boeddhistische monnik leeft in de afgelegen jungle van Thailand, en een nomadenfamilie van vier die de wilde natuur van Nieuw-Zeeland ontdekt. Deze mensen lieten een leven vol schulden en routine achter zich en zochten iets anders. Zijn ze dapper, of gewoon helemaal gek?

'Antiques Roadshow' seizoen 42 gaat in première op maandag 3 februari om 18.50 uur op BBC First

Het 42e seizoen van 'Antiques Roadshow' begint in Zuid-Londen, waar onder andere een bord van Picasso, een collectie Indiaas zilver en een zelfportret van John Lennon worden getoond. In de kathedraal van Salisbury onderzoeken de experts een onbekende brief van Winston Churchill, een zeldzaam Omega ‘maanhorloge’ en een vreemd voorwerp dat van de Titanic werd gehaald voordat deze vertrok. Prachtige locaties en spannende schattingen.

In februari kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Where the Wild Men are met Ben Fogle', seizoen 5 elke weekdag om 17.50 uur tot 10 februari

'Murdoch Mysteries', seizoen 13 elke weekdag om 20.00 uur tot 5 februari

'Return to Paradise', elke maandag om 21.00 uur tot 10 februari

'Marie-Antoinette', elke donderdag om 21.00 uur tot 27 februari

'The Weakest Link', seizoen 1 elke vrijdag en zaterdag om 18.50 uur tot 8 februari

'Dalziel and Pascoe', seizoen 11 elke zaterdag om 20.00 uur tot 15 februari

'London Kills', seizoen 4 elke dinsdag om 21.00 uur tot 18 februari

'Good Ship Murder', elke vrijdag om 21.00 uur tot 14 maart