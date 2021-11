Seizoen 10 van 'D5R' in december te zien op Streamz

Streamz viert feest, want dit najaar gaat het tiende seizoen van de populaire jongerenreeks van start. 'D5R' volgt al tien seizoenen lang vijf vrienden die elkaar kennen van de middelbare school, maar ook daarbuiten onafscheidelijk zijn.

De serie, en zijn fans, groeide op met de personages. Sinds seizoen 8 worden de afleveringen integraal opgenomen in studentenstad Gent. In het nieuwste seizoen volgen we opnieuw de bruisende levens van Leyla (Angela Jakaj), Kyra (Liandra Sadzo), Wout (Sander Provost), Vincent (Thijs Antonneau) en Amber (Jamie-Lee Six). Thema’s zoals vriendschap en relaties komen daarbij uitgebreid aan bod, maar ook maatschappelijke topics worden aangekaart.

'D5R' - Seizoen 10

Vanaf 1 december 2021

'Catherine The Great'

Vanaf 1 december 2021

Oscar-winnaar Helen Mirren schittert als Catharina de Grote, de beroemde tsarina en tumultueuze monarch die het Russische rijk regeerde en zijn plaats in de wereld in de 18e eeuw veranderde. Het vierdelige historische drama volgt het einde van het bewind van Catherina en haar affaire met de militaire leider Grigory Potemkin, die de toekomst van de Russische politiek vorm heeft gegeven. Mirren, die een Academy Award won voor het belichamen van koningin Elizabeth in 'The Queen', over het project: 'Ze herschreef de regels van bestuur door een vrouw, en slaagde erin om het woord 'Great' aan haar naam te hechten.'

'Alex Rider' - Seizoen 2

Vanaf 4 december 2021

'Alex Rider' keert terug voor een tweede seizoen, en het lijkt erop dat het gevaarlijker is dan ooit voor de MI6 jonge held. In het vervolg van het spannende spionagedrama probeert Alex zijn leven als student in evenwicht te houden met nieuwe geheime missies. Hij doet een dappere poging om terug te keren naar een normaal leven en vrienden te maken - maar wanneer Damian Cray (Toby Stephens), de vader van zijn nieuwste vriendin, Sabina (Charithra Chandran), wordt aangevallen door de man die mogelijk zijn oom heeft vermoord, loopt het al snel uit de hand.

'And Just Like That...'

Vanaf 10 december 2021 (stacking - wekelijks een nieuwe aflevering)

Het langverwachte nieuwe hoofdstuk van de baanbrekende HBO-reeks 'Sex and the City' komt er dit najaar aan. 17 jaar na de stop van 'SATC' en 10 jaar na de laatste film kunnen we eindelijk ontdekken hoe het nu is met Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) en Charlotte (Kristin David). De dames zijn ondertussen allemaal 50-plus en het zal duidelijk worden hoe het nu met hun liefdesleven en de vriendschappen gesteld staat. Ondertussen werden ook al heel wat nieuwe en oude gezichten bekendgemaakt, die naast de drie beste vriendinnen zullen schitteren. Zo zullen heel wat van de love interests uit de eerste reeks terugkeren, zoals Mr. Big (Chris North), Aidan (John Corbett) en Steve Brady (David Eigenberg).

'Gomorra' - Seizoen 5

Vanaf 18 december 2021

Salvatore Esposito keert voor seizoen 5 terug als maffiabaas Gennaro ‘Genny’ Savastano. Hij komt in het finale seizoen oog in oog te staan met Marco D’Amora (Ciro Di Marzio) van wie lange tijd gedacht werd dat hij dood is. Dat blijkt niet het geval en met het slotseizoen is 'de dag van afrekening aangebroken'.

'Love Life' - Seizoen 2

Vanaf 22 december 2021

In het tweede seizoen van 'Love Life' volgen we Marcus, een boekredacteur die ervan droomt ooit zelf auteur te worden. Hij is al meer dan vier jaar getrouwd met zijn vrouw Emily (Maya Kazan), maar naar eigen zeggen, voelt hij zich 'stuck'. Wanneer hij Mia (Jessica Williams) ontmoet op de bruiloft van Darby (Anna Kendrick), leidt de ontmoeting tot het einde van het huwelijk van Marcus en Emily, en Marcus accepteert met tegenzin dat hij opnieuw de datingscene moet betreden.

'#Loveme'

Vanaf 22 december 2021



Er komt een spiksplinternieuwe datingshow '#LoveMe' aan van TAGMAG, waarin Jaël Ost op zoek gaat naar een vriend met de hulp van haar familie, vrienden en matchmaker Nicolas Caeyers. Acht vrijgezelle mannen proberen het hart van influencer Jaël voor zich te winnen op uitstap in de Ardennen, via quiz shows, karakoke nights en candle light dinners. Op het einde van de rit kunnen de drie finalisten hun ideale date organiseren om Jaël nog een laatste keer te imponeren. Nadien kiest ze met wie ze een romantische citytrip zal maken.

'Scorpion King: Book of Souls'

Vanaf 1 december 2021 op Streamz+

De legendarische 'Scorpion King' keert terug voor een episch avontuur in het laatste en vijfde deel in de populaire filmreeks. De reeks is een spin-off en prequel van 'The Mummy'. De opnames van de eerste film begonnen zelfs nog op de set van 'The Mummy Returns'. De Scorpion King, dit keer gespeeld door Zach McGowan ('The 100'), werkt in deze laatst film samen met een vrouwelijke krijger genaamd Tala (Pearl Thusi), die de zus is van The Nubian King. Samen zoeken ze naar een legendarische relikwie bekend als The Book of Souls, waarmee ze een einde kunnen maken aan een kwaadaardige krijgsheer.

'My Gift: a Christmas Special with Carrie Underwood'

Vanaf 8 december 2021 op Streamz en Streamz+

In deze nieuwe muziek special vier Carrie Underwood kerstmis met de kijker. De country zangeres voert een combinatie op van geliefde kerstliedjes en origineel materiaal van haar eerste eigen kerstplaat 'My Gift'. Ze wordt hierin bijgestaan door har band, een live orkest en een koor.

De special zit vol met zeemzoete momenten en hartverwarmende optredens, zoals het een kerstpecial betaamt. Zo zingt ze in duet met John Legend één van haar nieuwe kerstliedjes, 'Hallelujah' dat ze samen met Toby Gad schreef. Kijkers zullen ook een unieke blik achter de schermen krijgen van de opname van 'Little Drummer Boy' met haar vijf jaar oude zoontje Isaiah.

'Ricky Velez: Here's Everything'

Vanaf 8 december 2021 op Streamz en Streamz+

In 2015 werd hij nog getipt als the one to watch in de New Yorkse comedy scene. Nu debuteert komiek en acteur Ricky Velez met zijn eerste eigen comedy show. De één uur durende show werd geproduceerd door Judd Apatow en Pete Davidson, met wie Velez ook al samenwerkte aan 'The King of Staten Island' als co-producent en acteur.

'Ammonite'

Vanaf 15 december 2021 op Streamz+

Deze film van Francis Lee ('God's Own Country') is geïnspireerd op het leven van de Briste paleontoloog Mary Anning en haar liefdesrelatie met een rijke, Londense vrouw. Niet iedereen die Mary Anning's leven kende, is even zeker over de waarheidsgetrouwheid van de liefdesrelatie. Wat wel zeker is, is dat de chemie tussen Kate Winslet en Saoirse van het scherm spat.

'The Nest'

Vanaf 15 december 2021 op Streamz+

Als een moeder het vermoeden krijgt dat haar dochter mogelijk besmet is door een parasitair wezen, wordt ze in een nachtmerrie geduwd. De mensen om haar heen die ze het meest vertrouwt duwen haar in een kloof van drugsverslaving, zelfvernietiging en verwoestende opoffering. The Nest is een film van James Suttles en Jennifer Trudrung die met zijn poster al meteen toont welke richting het uitgaat: horror waarvan alle haartjes op je lijf gaan rechtstaan.

De cast bestaat uit Dee Wallace, Sarah Navratil, Kevin Patrick Murphy, Drez Ryan, Blaque Fowler, Anna Lynn Holleman, Penny Munroe, Maple Suttles en Piper Suttles.

'The Father'

Vanaf 26 december 2021 op Streamz+

Een film met Anthony Hopkins is altijd een cadeau. Als je weet dat hij voor zijn rol in die film dan ook nog eens een oscar won, zet je je maar best schrap voor een pracht van een prent. The Father is een fascinerend portret van een man die zijn grip op de realiteit aan het verliezen is. De briljante vertolking van Anthony Hopkins ('The Two Popes') laat je geen moment los. Olivia Colman ('The Crown') als zijn dochter Anne, maakt zowel haar onmacht als haar liefde tastbaar.

'The Gentlemen'

Vanaf 26 december 2021 op Streamz+

'The Gentlemen' is een komische gangsterfilm met een sterrencast, waaronder Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Lyne Renée, Jeremy Strong en Hugh Grant, die in niets doet denken aan de romcom ster die we ooit kenden. Regisseur Guy Ritchie ('Sherlock Holmes', 'Aladdin') zet een slimme en zelfgeschreven gangsterfilm neer die je pas bij de aftiteling even laat rusten. Met deze film keerde Ritchie ruim twintig jaar na 'Lock, Stock and Two Smoking Barrels' terug naar waar het allemaal begon.