'Security Checkers' Arno The Kid en Gerben Tuerlinckx zijn terug

'Security Checkers' Arno The Kid en Gerben Tuerlinckx slaan opnieuw toe! Vanaf donderdag proberen ze weer beveiligingsagenten te omzeilen en ongemerkt binnen te geraken op nieuwe locaties.

Al wordt dat geen gemakkelijke opdracht, want de jonge snaken zijn intussen slachtoffer van hun eigen succes. Ze moeten dus op de proppen komen met ingenieuze en creatieve ideeën.

Arno The Kid: 'De opdracht is moeilijker dan ooit! We worden sneller herkend dus we moeten het over een andere boeg gooien en trucjes gebruiken zoals vermommingen en camerabrillen. Het wordt next level, maar we kijken er naar uit om de securitywereld weer op z’n kop te zetten!'

Gerben Tuerlinckx: 'Vorig seizoen verliep niet alles even vlot, maar onze zelfzekerheid heeft nu een serieuze boost gekregen. Het is een kat -en muisspel met de security-agenten, maar eentje dat Arno en ik zeker zullen winnen! Ik hoop stiekem dat ze al wat schrik hebben gekregen.'

Slagen ze erin om securitycamera’s en het wakend oog van de beveiligingsagenten te slim af te zijn? Of worden ze al snel herkend en lopen ze genadeloos tegen de lamp?

'Security Checkers', vanaf 9 november elke woensdag exclusief op VTM GO.