'Security Checkers' Arno en Gerben willen fles wijn uit 'Thuis' verstoppen in wijnkast 'Familie'

Zien oplettende 'Familie'-fans binnenkort een fles wijn uit 'Thuis' opduiken in de wijnkast van Lars? Dat wordt de inzet van een nieuwe aflevering van 'Security Checkers', vanaf nu exclusief op VTM GO.

Arno en Gerben mengen zich maar wat graag in de eeuwige ‘Thuis’ - of ‘Familie’-kwestie. Slagen ze erin om de twee tv-klassiekers letterlijk en figuurlijk met elkaar te verbinden? De jongens gaan eerst langs bij de studio’s van 'Thuis' om er een uniek decorstuk op te halen: een fles Fenix-wijn. Daarna is het camerabrillen aan, zwarte kappen op en proberen om de set van 'Familie' binnen te glippen!

Lukt het hen om de fles wijn uit het decor van ‘Thuis’ te verstoppen in de wijnkast van Lars? En kunnen ze ook nog enkele foto’s van zichzelf achterlaten in het befaamde 'Familie'-decor?

De nieuwe aflevering van 'Security Checkers' is nu exclusief te bekijken op VTM GO.