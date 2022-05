Sana ontdekt haar nieuwe job in 'Blind Gesprongen'… op 60 meter hoogte

Op maandag 9 mei gaan de zenuwen in 'Blind Gesprongen' de hoogte in. En de kandidaten zelf ook. Nieuwbakken stadsgids Senne mag samen met zijn baas Patrick de coolste attractie in New York uitproberen en beklimt daarvoor een wolkenkrabber van maar liefst 400 meter hoog.

Ook ergotherapeute Sana (27, Oudsbergen) zal boven zichzelf moeten uitstijgen. Zij komt te weten welke jobswitch de experten voor haar hebben uitgekozen en dat wordt er één van 180 graden. Om te ontdekken in welke nieuwe functie ze haar tanden mag zetten gaat Nora Gharib met haar naar een bouwterrein, waar Sana een torenkraan van 60 meter hoog moet beklimmen. Wat heeft die kraan te maken met haar nieuwe job?

In New York heeft voormalig privéchauffeur Senne (27, Leefdaal) zijn opleiding als stadsgids achter de rug. Voor hem breekt nu een belangrijke dag aan en een grote eerste test. Senne zal helemaal alleen een groep toeristen moeten rondleiden in The Big Apple. Tijdens die vuurdoop zal hij de kennis die hij heeft opgedaan moeten omzetten in de praktijk. En dat maakt hem bijzonder zenuwachtig.

Fred (37, Buggenhout) switchte van data-analist in de financiële sector naar information engineer bij de Belgische Voetbalbond. Een gedroomde werkplek voor de voetbalfreak, die zijn bureau op enkele meters van bondscoach Roberto Martinez heeft. Toch lijkt Fred nog niet helemaal te genieten. Hij is een perfectionist en vindt dat hij onvoldoende vooruitgang boekt. Wellbeing-experte Ann en VDAB-jobcoach Frederik zoeken hem op voor een babbel.

Ook Elia (31, Waasmunster) heeft een gesprek gevraagd met de experten. Ze werkt ruim een maand als begeleider in het kinderdagverblijf. De eerste weken was Elia niet helemaal zeker of dit wel dé job voor haar was. Experten Stijn en Ann willen weten of ze dat gevoel nog altijd heeft.

