Safety first maandag in 'Gestrand op Honeymoon Island'

In 'Gestrand op Honeymoon Island', maandag 11 maart bij VTM 2, stappen twee nieuwe koppels in het huwelijksbootje om samen een zot liefdesavontuur tegemoet te varen.

Eenmaal gestrand op hun onbewoond eiland, wacht hen geen uitbundig avondfeest of een rijkelijk buffet. Wél mogen ze hun eigen toilet uitgraven, vuur maken en hun voedselvoorraad aanvullen met zelfgevangen vis. Vormt dit wilde en unieke avontuur de snelste weg naar de ware liefde?

Jolien en Aaron zagen elkaar enkele seconden tijdens een super speeddate. Nu, meer dan 10.000 km verder, ontmoeten ze elkaar voor het eerst weer voor het altaar. Als digital nomad trok Jolien de afgelopen jaren de wereld rond. Al backpackend of in haar camper bezocht ze meer dan 50 landen. Kan deze free spirit settelen aan de zijde van Aaron, familiemens en voetballer in hart en nieren? Of lokt ze hem net uit zijn kot?

Op het onbewoond eiland van Aaron en Jolien worden alvast de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Slaat de vonk over en komen ze van pas?

Tijdens hun wittebroodsweken zullen Gwenny en Niels elkaar heel snel, heel écht leren kennen. Hoe snel ontdekt Gwenny de romantische ziel en het peperkoekenhart van adrenalinejunkie Niels? En slaagt Niels erin de stille waters van de zorgzame Gwenny te doorgronden? Eén ding hebben de bruid en bruidegom alvast gemeen: ze zijn beiden fan van Disney. Hopelijk blijft hun sprookje duren en leven ze nog lang en gelukkig.

Aan het altaar van Niels en Gwenny is de spanning te snijden:

'Gestrand op Honeymoon Island', maandag 11 maart om 21.55 uur bij VTM 2.