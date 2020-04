Saartje Vandendriessche maakt de Vlaamse kust onveilig in 'Groeten Uit 1987'

Vorige week volgden 670.266 kijkers hoe Sergio Quisquater en zijn gezin het jaar 1977 herbeleefden, goed voor een marktaandeel van 27.1% (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Op dinsdag 28 april om 20.35 uur wordt Saartje Vandendriessche ondergedompeld in 1987. In dat magische jaar brengt de King Of Pop Michael Jackson het nummer ‘Bad’ uit, wint Johnny Logan voor de tweede keer het Eurovisiesongfestival en wordt de productie van het immer populaire 'Geitje' stopgezet. Het is ook het jaar waarin Saartje 12 was. Saartje trekt samen met haar dochter Mille, haar lievelingstante Nele en Alix - het dochtertje van Saartjes jongste broer Bram - zeewaarts om haar jeugd te herbeleven. Het belooft een verfrissend weekend te worden vol vrouwelijke dynamiek.

Op de deuntjes van 'La Bamba' rijdt het vrouwenclubje naar de zee richting 1987. Saartje bracht haar jeugdzomers immers altijd door aan zee. Mille en Alix zijn door het dolle heen als ze hun 80's-outfits mogen aantrekken. Ondertussen herontdekt Saartje haar lievelingsboek 'Geen meiden aan boord' in de kinderkamer. 'Ik kreeg echt een flits van vreugde als ik dat boek zag liggen. Dat was voor mij echt de Bijbel! Ik ben toen feministe geworden', lacht Saartje.

Op zaterdag is iedereen vroeg uit de veren voor een dag vol actie. An Lemmens heeft een verrassing voor de vrouwen in petto: buiten staat een go-cart vol met strandspullen op hen te wachten. Een dagje strand in 1987 bestond uit zonnebaden, zwemmen, petanque en boules de Berlin smullen. Al zorgt het opzetten van het strandzeil wel voor wat vertraging...

In Saartjes jeugd ging de Familie Vandendriessche vaak op vakantie met de zeilboot. Ook dit weekend ligt er een verrassing op hen te wachten in de haven van Nieuwpoort. De bemanningsleden? Saartjes vader en moeder en daar zijn vooral de kinderen heel erg door verrast. Wanneer wat later ook Saartjes broer, Bram, opduikt vanop zee is iedereen klaar voor een echte 'zeemansmaaltijd'. Al wordt die niet door iedereen gesmaakt. Wanneer er herinneringen worden bovengehaald heeft broer Bram nog een levend cadeautje bij voor zijn zus Saartje…

Op zondag werden er ten huize Vandendriessche steevast wafels gebakken. Saartje wil die familietraditie verder zetten, mét het geheime ‘wafelrecept’ van haar vader en dat loopt niet helemaal zoals gepland… 'Het was een compleet misbaksel', oordeelt tante Nele. Komt het nog goed met de wafels uit 1987?

'Groeten Uit... 1987', dinsdag 28 april om 20.35 uur op VTM.