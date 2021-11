Ruth en Frances sturen 22-jarige Jolien uit Torhout op date in 'Cupido Ofzo'

Op woensdag 24 november doen de vlindertjes weer hun werk in een nieuwe aflevering van 'Cupido Ofzo'. Deze week gaat Stef een tweede keer op date met Tine en gaat hij op zoek naar meer duidelijkheid over waar ze staan.

Klaas & Ellen ontmoeten elkaar voor de eerste keer en voelen meteen een klik. Dries & Sascha zijn na hun superheldendate helemaal klaar om uit de friendzone te geraken. Maar tijdens een romantisch diner wordt het plots stil… héél stil. Ondertussen richten Ruth Beeckmans en Frances Lefebure ook hun pijlen op de 22-jarige Jolien uit Torhout. Met wie mag zij een leuke date beleven?

Jolien heeft een cognitieve beperking en een autisme spectrum stoornis. Ze is creatief en doet niets liever dan knutselen en borduren. Op date is ze nog nooit geweest. Tegenover jongens is ze vaak erg verlegen en terughoudend. Ze hoopt dan ook dat Ruth en Frances iemand voor haar vinden bij wie ze helemaal zichzelf kan zijn. 'Door mijn autisme kan ik moeilijk met mensen in contact komen en is het moeilijk om nieuwe dingen te doen', vertelt Jolien. 'Ik ben op zoek naar iemand die spontaan, lief en zelfstandig is. Iemand waar je goed mee kan babbelen, liefst een knuffelbeer en iemand die leute kan maken.' Vindt ze al die aspecten in haar date en schiet cupido in de roos?

Dries & Sascha beleefden samen heel wat plezier tijdens hun superheldenfotoshoot. Maar bij een etentje komen de twee nog maar moeilijk uit hun woorden. 'Ik dacht: wat moet er hier nog gezegd worden', aldus Sascha. 'Ik vond niets meer, mijn hoofd was precies leeg.' Gelukkig verrast Ruth Beeckmans hen na hun etentje met een leuk ‘dessertje’. Kiezen Dries & Sascha ervoor om een vervolg aan hun date te breien?

Bij Klaas en Ellen lijkt er al een klik te zijn. In een witte Mustang komt Klaas aan op zijn date. Frances Lefebure heeft voor hen een bezoek aan een boerderij geregeld, waar ze de dieren mee mogen verzorgen en zich wagen aan een reuzengroot maïsdoolhof. De avond wordt afgesloten met een romantisch diner op het stro. Slaat de vonk daar over?

Stef & Tine beleefde onlangs de regen een aangename eerste date. Maar is het ook meer dan alleen maar aangenaam? Daar hoopt Stef antwoord op te krijgen. Samen trekken ze voor hun tweede date naar het reuzenrad in Antwerpen. Wie weet krijgen ze daar niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk kriebels in de buik.

'Cupido Ofzo', woensdag 24 november om 21.50 uur bij VTM.