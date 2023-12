Ruth Beeckmans en Mathias Coppens oog in oog met hongerige stier in 'Boer Coppens'

In 'Boer Coppens' voederen interim-boeren Mathias Coppens en Ruth Beeckmans de koeien. Op het menu? Vers hooi, overgoten met wat angstzweet van Mathias en Ruth.

Wanneer ze omsingeld worden door de enthousiaste en hongerige koeien, staan ze plots oog in oog met een stier. 'Mathias, daar is een stier, met een ring in zijn neus hé!', klinkt het paniekerig bij Ruth. 'Ruthje, een boer heeft geen schrik', probeert Mathias te sussen. Al lijkt ook boer Coppens het boeltje niet helemaal te vertrouwen. Als dat maar goed komt.

'Boer Coppens', maandag 11 december om 20.40 uur bij VTM en ook op VTM GO.