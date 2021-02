Roekeloze chauffeur trekt de aandacht in 'Op Interventie'

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Inspecteurs Dimi en Oliver gaan woensdag op patrouille in Genk tijdens het hevige regenweer. Hun aandacht wordt daarbij getrokken door een roekeloze chauffeur die een plots manoeuvre doet.

Ze zetten de achtervolging in en merken dat de man veel te snel rijdt in een zone 50, te dicht tegen zijn voorganger plakt en ook begint te zigzaggen. De inspecteurs zetten hem aan de kant en spreken hem aan over zijn rijgedrag. 'Het probleem is dat zo'n chauffeurs vaak denken dat ze kunnen rijden, tot het verkeerd afloopt...', vertelt inspecteur Dimi. De chauffeur, die nog maar net een week zijn rijbewijs heeft, heeft zijn uitleg alvast klaar: 'Ik gleed uit.' Wanneer de agenten zijn documenten opvragen, blijkt ook daar het een en ander niet pluis te zijn...

'Op Interventie', woensdag 3 februari om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.