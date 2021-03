Rob Vanoudenhoven heeft iets bijzonders te bieden in 'Stukken van Mensen'

Ook verzamelaar en 'Stukken van Mensen'-fan Rob Vanoudenhoven houdt van bijzondere objecten. Hij waagt zijn kans met een uniek Michelinmannetje, die de Belgische driekleur draagt: 'Ik verzamel. Het is verschrikkelijk. Mijn kinderen zeggen: zou je niet eindelijk dingen beginnen weg te doen en te verkopen?'

En zo gezegd, zo gedaan. Met pijn in het hart verkoopt hij de mascotte van de Franse bandenfabrikant, beter bekend als 'Bibendum'. Al heeft hij de onderhandelingen voor zichzelf er niet gemakkelijker op gemaakt: 'Ik heb gisteren iets voorgehad: ik heb die van de muur gehaald en laten vallen. Er is een barst in ...'

In het vorige seizoen verkocht Danielle uit Knokke na een epische onderhandeling haar Karel Appel aan dealer Frank. Vandaag is ze terug voor ronde 2. Dit keer heeft ze puzzelsculpturen meegebracht van de Spaanse kunstenaar Berrocal. Laat ze zich opnieuw charmeren door Frank of kan ze toch de andere dealers overtuigen?

Rudi uit Loonbeek werkt in de farmaceutische sector, maar samen met zijn vrouw koopt en verkoopt hij ook unieke objecten. Hij is dus aan het juiste adres bij 'Stukken van Mensen' met zijn cocktailtrolley van de jaren zestig, ontworpen door Leif Alring.

Kurt uit Gierle belegt al meer dan 11 jaar in kunst. Vandaag hoopt hij dat één van die beleggingen goed geld gaat opbrengen, want hij wil een nieuwe veranda bouwen. De veranda moet komen van een ontwerpschets van Panamarenko, meer bepaald het ontwerp van Bing II. Panamarenko was gek van vliegende schotels en ontwierp een aantal ruimtetuigen. Dit ontwerp van Bing II werd uitgebracht op 25 exemplaren.

