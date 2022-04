'Reizen Waes: Wereldsteden' start zondag in miljoenenstad Caïro

Vlaanderens bekendste avonturier is terug. Na twee jaar noodgedwongen thuisblijven door de coronacrisis, trekt Tom Waes vanaf 3 april op En eindelijk weer de wereld rond. In 'Reizen Waes: Wereldsteden' focust Tom voor het eerst op enkele van de boeiendste en belangrijkste steden ter wereld.

Al in de tijd van de oude Egyptenaren was Caïro een belangrijke aantrekkingspool en dat is de hoofdstad van Egypte vandaag nog altijd. Tom zoekt uit hoe het is om te leven in een van de grootste steden van Afrika en veruit de grootste in het Midden-Oosten. Want de metropool Caïro dreigt de laatste jaren, met meer dan 20 miljoen inwoners, compleet uit haar voegen te barsten. Een ‘nieuw Caïro’, op 45 kilometer van de huidige stad, is dan ook in de maak.

