'Reizen Waes: Nederland' trekt deze week door Flevoland

Veel Nederlanders zullen zich in de haren krabben, want Tom trekt deze week door slechts één provincie. Een speciaal exemplaar, helemaal gemaakt door de Nederlanders zelf: Flevoland.

Tom gaat langs bij de pioniers van deze nieuwste provincie: de familie Van der Wiel. Grootvader Van der Wiel was een van de eerste superboeren die er een nieuw leven uit de grond stampte. Hij trekt ook richting Urk. Daar heeft Tom al veel over gehoord maar Urker Albert Hoekman wil Tom laten kennismaken met de warme kant van Urk. Ze gaan samen vis eten op zaterdag en mogen een repetitie van het YouTubefenomeen Urkermannenkoor Hallelujah bijwonen. En dat laat een grote indruk op Tom na.

In Lelystad geeft Tom zijn ogen de kost en wordt hij helemaal zen in de sidhawijk, waar ervaren beoefenaars van transcendente meditatie yogisch vliegen. Overnachten doet hij op de Markerwadden. Een uniek stuk natuur, helemaal gecreëerd door de mens, met het doel iets terug te geven aan de natuur. Tom eindigt zijn reis door Flevoland in het vrije en bijzondere Oosterwold. Daar mogen mensen bouwen wat ze willen en laat de overheid bijna alles aan de inwoners over. Dat zorgt voor een bonte wijk.

'Reizen Waes: Nederland', maandag 27 december om 20.40 uur op Eén.