Quizmaster Erik Van Looy vervult rol als letterzetter in 'Het Rad'

Voor het eerst in zijn carrière als quizmaster kruipt Erik Van Looy in een assisterende rol: morgen draait hij voor Peter en kandidaten Bram, Rita en Philip de bordjes om. En Erik onthult een geheim uit de intieme sfeer.

Er wordt stevig geshopt door de kandidaten, de surprise box is er eentje om u tegen te zeggen, en: zou de auto nu al de deur uitgaan?

Winnen of niet, Rita (64, Ekeren) - een zeer assertieve flapuit met een aanstekelijke Antwerpse tongval - is nu al in haar nopjes: een aflevering van 'Het Rad' meespelen in het bijzijn van haar twee favoriete mannen, Peter en Erik, en haar dag is al gemaakt. Rita neemt het op tegen Bram (30, Waasmunster): hij werkt in een carwash en is zeer behendig met een voetbal. Bram hoopt op een reeks fijne prijzen om zijn huis in te richten. Zijn zus Inneke zien we later deze week ook aan het rad draaien: zij speelt mee in de aflevering met Regi als letterzetter. Philip (43, Mol) is instructeur vrachtwagenchauffeur. Hij omschrijft zichzelf als 'een alles of niets speler die veel risico’s wil nemen'. Benieuwd of dat hem geluk brengt aan 'Het Rad'.

Dinsdag: K3 en het Belgisch Kampioenschap 'Eieren gooien'

De letterzetters zijn deze keer met drie. Marthe, Klaasje en Hanne van K3 draaien bij elke puzzel beurtelings de letters om. De meisjes brengen een acapella versie van de zomerhit 'Bikini vol zand' en we komen ook te weten wat het precies is dat één van hen niet heeft en de andere twee wel.

Niels, Wouter en Tina proberen zoveel mogelijk prijzen mee naar huis te nemen. Niels uit Zulte is 29 jaar en werkt als opvoeder. Deze jonge papa neemt ook deel aan het Belgisch kampioenschap 'eieren gooien'. Wouter is een leerkracht LO uit Erondegem. Hij is 41 jaar en gaat enorm op in elk spel waaraan hij deelneemt. Tina werkt in een bank. Ze droomt ervan ooit naar Zuid-Afrika te reizen. Ze is 30 jaar en woont in Sint Job in t Goor. Haar levensmotto is: 'je kan enkel spijt hebben van dingen die je niet gedaan hebt'.

Woensdag: Regi en twee muzikale kandidaten

De letterzetter is DJ en hitmachine Regi Pexten. Regi componeerde bovendien het muzikale thema voor het Rad en komt nu met plezier even meedoen. Tijdens één van de puzzels onthult hij ook wat zijn meest gênante optreden ooit was.

Davy (26, Harelbeke) werkt als Accountmanager, maar in zijn vrije tijd maakt hij muziek onder de artiestennaam Dave Digger. Inneke is ook 26 jaar en komt uit Bornem. Zij werkt als zaalverantwoordelijke in de horecazaak waar haar vriend aan het fornuis staat. Haar broer Bram is ook kandidaat in het Rad (in de aflevering waarin Erik Van Looy letterzetter is). Kris is 42 jaar en komt uit Dudzele. Hij werkt als animator in een woonzorgcentrum. In zijn vrije tijd is hij frontman van 2 bands: een schlagerband én een rockband. Speciaal voor zijn deelname aan 'Het Rad' trok Kris zijn knalgroene showpak aan.

Donderdag: Nora Gharib en de backstage van Limp Bizkit

De laatste letterzetter van deze tweede week van 'Het Rad' is actrice en kersvers mama, Nora Gharib. Zij onthult iets over een verdachte situatie in de backstage van rockgroep 'Limp Bizkit'.

Lorenz is een negentienjarige student verpleegkunde uit Wervik. Hij wil een opleiding volgen om brandweerman te worden en droomt ervan om een auto te winnen in 'Het Rad'. Stefanie is 32 jaar en komt uit Zolder. Ze werkt nu als Credit Controller, maar kon ooit voor Cavalia gaan werken. En Anthony, een jonge papa van 30 jaar uit Maldegem, werkt als teamleader bij Meat & More en hoopt in 'Het Rad' een huwelijksreis winnen.

