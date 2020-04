Psychologische spel wordt steeds harder op 'Expeditie Robinson'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

De groep liet Thomas vorige week winnen. Ze vonden dat hij de videoboodschap verdiende. Samen met Koen, vervoegde hij Ruth op winnaarseiland. Alle drie kregen ze een boodschap van vrienden en/of familie te zien, een emotioneel gebeuren.

Ruth kreeg van Koen en Thomas te horen over het vertrek van Niels en moest na verlies tegen Thomas eindelijk terug naar het kamp. De immer sterke Ruth is kwaad op Jorik en zijn leugens. Hij zet zijn pasmunt in bij de eliminatie omdat hij schrik heeft van haar wraak. Het wordt uiteindelijk toch Herman, die terug naar huis moet keren. Hij voelde de bui hangen na de laatste immuniteitsproef.

Hoe ver kan je gaan met liegen?

Ruth is lang afwezig geweest in het kamp en probeert steun te zoeken bij Koen. Hij heeft echter geen stemmen meer. Laat hij haar dit weten? Zij voelt zich steeds meer belazerd en heeft het gevoel dat iedereen haar blijft voorliegen. Wie zijn haar bondgenoten nog in het kamp?

De winnaar van de nieuwe proef krijgt naast immuniteit ook iets lekkers! Er beginnen wel mensen echt kapot te raken. Kevin krijgt het fysiek moeilijk en Elroy is ook niet meer zo fit als in het begin. Er hangt spanning in de lucht bij de eliminatie, en dat blijkt terecht. Deze eliminatie zal velen verbazen. Maar we zijn nog met te veel voor de finale, er moeten koppen rollen!

'Expeditie Robinson', donderdag 9 april om 20.35 uur bij VIER.