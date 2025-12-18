Nieuw seizoen van ‘Château Planckaert’ bevestigd
Laatste test voor 'Blind Getrouwd'-koppels: romantisch weekendje of definitieve barsten?
Charlotte Timmers en Jens Dendoncker spelen hoofdrol in komische middeleeuwse fictiereeks 'ZOT!'

Peter Goossens streng voor Lucien: 'Ik lust dat niet, gooi maar in de vuilbak'

donderdag 18 december 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Vanavond in 'Mijn Restaurant' krijgt Kortrijk bezoek van niemand minder dan Peter Goossens, en dat laat sporen na. De culinaire godfather fileert elk bord, stelt vragen waar zelfs doorwinterde chefs van beginnen zweten... en haalt genadeloos uit naar één ingrediënt in het bijzonder: truffelolie.

'Ik lust dat niet, gooi maar in de vuilbak!', klinkt het onverbiddelijk uit zijn mond. Volgens Goossens moet het zelfs verbannen worden uit de keuken. 'Dat verteert niet en het smaakt chemisch. Ik weet niet welke chef graag truffelolie eet?!', gaat Peter verder. Terwijl Aristide zichtbaar slikt, neemt Charlotte het op voor haar man. 'Je hebt nog niet eens geproefd', klinkt het vastberaden. Maar wie krijgt straks het ultieme stemadvies van Peter Goossens?



'Mijn Restaurant', donderdag 18 december om 21.10 uur bij VTM en op VTM GO.


Mijn Restaurant op tv
Vrijdag 19 december 2025 om 17u05  »
VTM
Vier duo's jagen hun droom na: een eigen zaak openen en succesvol runnen. Met foodie Wim Opbrouck als gastheer en onder het toeziend oog van Marc Coucke, Marcelo Ballardin, Sarah Renson en Shannah Zeebroek.
Maandag 22 december 2025 om 23u10  »
VTM
Vier duo's jagen hun droom na: een eigen zaak openen en succesvol runnen. Met foodie Wim Opbrouck als gastheer en onder het toeziend oog van Marc Coucke, Marcelo Ballardin, Sarah Renson en Shannah Zeebroek.
Dinsdag 23 december 2025 om 21u05  »
VTM
Vier duo's jagen hun droom na: een eigen zaak openen en succesvol runnen. Met foodie Wim Opbrouck als gastheer en onder het toeziend oog van Marc Coucke, Marcelo Ballardin, Sarah Renson en Shannah Zeebroek.
Dinsdag 23 december 2025 om 23u25  »
VTM
Vier duo's jagen hun droom na: een eigen zaak openen en succesvol runnen. Met foodie Wim Opbrouck als gastheer en onder het toeziend oog van Marc Coucke, Marcelo Ballardin, Sarah Renson en Shannah Zeebroek.
Woensdag 24 december 2025 om 16u35  »
VTM
Vier duo's jagen hun droom na: een eigen zaak openen en succesvol runnen. Met foodie Wim Opbrouck als gastheer en onder het toeziend oog van Marc Coucke, Marcelo Ballardin, Sarah Renson en Shannah Zeebroek.

Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Kijktip van de dag

Felix Heremans in 'De Slimste Mens ter Wereld'

In de grote finale schuift acteur Felix Heremans weer aan. Met liefst tien deelnames en vijf overwinningen ontpopte hij zich dit seizoen als de topfavoriet. Maar wordt hij ook de nieuwe 'Slimste mens ter wereld'? Bart Cannaerts en Soundos El Ahmadi vormen de jury en reiken na het finalespel de oorkonde uit aan de laureaat.

'De Slimste Mens ter Wereld', om 21.15 uur op Play4.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 12:30
    Blokken
    07:00
    Karrewiet met VGT
  • 12:00
    Radio 1: Nieuwe Feiten
    06:00
    De Warmste Week
  • 12:45
    Wannabe's
  • 12:20
    Sara
    13:00
    VTM Nieuws (13 uur)
  • 12:20
    Blind Getrouwd UK
    02:30
    Geen uitzending
  • 11:55
    Geen uitzending
    14:45
    Parks and Recreation
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 12:40
    Christmas CEO
    06:45
    A Joyous Christmas
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 12:40
    De Tafel van Gert
    06:00
    Radio Nostalgie
  • 12:45
    Neighbours: A New Chapter
    06:35
    New Amsterdam
  • 12:35
    The First 48 Presents Critical Minutes
    06:25
    Blue Bloods
  • 12:45
    The Holiday Shift
    11:35
    Christmas in My Heart
  • 12:35
    Holly Jolly Homicides
    12:30
    CSI: Vegas
  • 10:00
    Herhalingslus
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 12:33
    Simple diy
    07:00
    Good Morning Sunshine
  • 12:05
    Het feestmenu van ..
    07:45
    Tot op de Graat
  • 12:00
    Call the Midwife
    07:00
    McDonald and Dodds
  • 11:40
    First Dates Australia
    12:55
    Storage Wars
  • 12:35
    NOS Journaal
    07:00
    NOS Journaal 07.00 uur
  • 12:40
    Andere Tijden Kort
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 12:45
    Zin in Zappelin
    10:20
    Nelli en Nora