Peter Goossens streng voor Lucien: 'Ik lust dat niet, gooi maar in de vuilbak'

Vanavond in 'Mijn Restaurant' krijgt Kortrijk bezoek van niemand minder dan Peter Goossens, en dat laat sporen na. De culinaire godfather fileert elk bord, stelt vragen waar zelfs doorwinterde chefs van beginnen zweten... en haalt genadeloos uit naar één ingrediënt in het bijzonder: truffelolie.
'Ik lust dat niet, gooi maar in de vuilbak!', klinkt het onverbiddelijk uit zijn mond. Volgens Goossens moet het zelfs verbannen worden uit de keuken. 'Dat verteert niet en het smaakt chemisch. Ik weet niet welke chef graag truffelolie eet?!', gaat Peter verder. Terwijl Aristide zichtbaar slikt, neemt Charlotte het op voor haar man. 'Je hebt nog niet eens geproefd', klinkt het vastberaden. Maar wie krijgt straks het ultieme stemadvies van Peter Goossens?
'Mijn Restaurant', donderdag 18 december om 21.10 uur bij VTM en op VTM GO.
