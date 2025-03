Pasen staat voor de deur bij Cartoon Network

Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en Raven storten zich in nieuwe, komische avonturen en laten zien hoe het leven écht is voor tiener-superhelden wanneer de cape afgaat.

Teen Titans Go!

Zondag 20 april om 11.45 uur

Mis de speciale paasaflevering van 'Teen Titans Go!' niet. In 'Teen Titans and the Easter Factory' verandert een onschuldig uitstapje naar de Eastory Factory in een magisch avontuur voor de Titans. Bekijk de aflevering op zondag 20 april om 11.45 uur op Cartoon Network en HBO Max.

'We Baby Bears'

Vanaf zaterdag 12 april, het volledige weekend om 11.20 uur

'We Baby Bears' volgt de broertjes Grizz, Panda en Ice Bear terwijl ze in een magische doos reizen naar fantastische werelden, op zoek naar hun perfecte thuis. Onderweg beleven ze nieuwe avonturen op ongelooflijke, onvoorstelbare plekken.

Ga met hen mee op avontuur, vanaf zaterdag 12 april om 11.20 uur op Cartoon Network en HBO Max.

'Gumball Weekend'

Vanaf zaterdag 5 april, het volledige weekend

Een weekend vol plezier met de beste afleveringen van 'The Amazing World of Gumball'.

Dompel je het hele weekend onder in de gekke wereld van Gumball, exclusief op Cartoon Network en HBO Max.

'Vang het Konijn!'

Vanaf maandag 14 april, elke dag om 16.40 uur

Bugs Bunny laat zich niet zomaar vangen. Of toch wel? Ga mee op jacht en ontdek wie het snelst is! Dit avontuur wordt begeleid door afleveringen van Tiny Toons Looniversity en Looney Tunes Cartoons.

Zet je schrap om Bugs Bunny te vangen, vanaf 14 april, elke dag om 16.40 uur op Cartoon Network en HBO Max.

'Popcorn Time'

Vanaf donderdag 17 april, elke dag om 14.30

Ontdek en geniet deze Pasen van geweldige films op Cartoon Network: 'Craig Before the Creek', 'We Bare Bears: The Movie', 'Scooby Doo! Masker van de Blauwe Valk', en 'Big Top Scooby Doo!'

Vanaf 17 april zie je elke dag om 14.30 uur de beste paasfilms op Cartoon Network en HBO Max.