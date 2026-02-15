Pascale Naessens sluit het seizoen van 'De Columbus' af met een verrassende klim
In de zesde en laatste aflevering van 'De Columbus' stapt presentatrice en kookboekenauteur Pascale Naessens aan boord bij Wim Lybaert. Niet met haar vaste reispartner en levensgezel Paul Jambers, maar dit keer met Wim trekt ze de wijde wereld in.
Achter Pascales elegante uitstraling ontdekt Wim een vrouw met lef. Ze verrast hem met haar vastberadenheid en nodigt hem uit om net datgene te doen wat hij zelden doet: volgen in plaats van leiden. Dat leidt tot een onverwacht moment hoog in de bergen, waar Pascale Wim meeneemt voor een tai chi-sessie met uitzicht.
Tijdens de ritten en gesprekken gaat het over durven kiezen voor je eigen ritme, over kracht die niet luid hoeft te zijn en over wat er gebeurt wanneer je jezelf toelaat om even leerling te zijn. Pascale toont zich tegelijk zacht en standvastig, en haalt Wim speels maar doeltreffend uit zijn vertrouwde rol. Zoals altijd draait 'De Columbus' niet om de bestemming, maar om wat zich onderweg aandient. Aflevering zes sluit het seizoen af met een ode aan wederzijds vertrouwen, openheid en de schoonheid van kleine, onverwachte momenten.
'De Columbus', zondag 15 februari rond 20.00 uur op VRT 1 en VRT MAX.
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Nieuw seizoen 'Yous & Yay in het Wild' op NPO 3
- Verrassing! Patrick Van Der Vorst mengt zich opnieuw onder de 'Stukken Van Mensen'-dealers
- Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
- NTR presenteert de eerste ramadanserie voor de hele familie 'All You Can Eid'
- NTR viert ramadan met verhalen die verbinden
- Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
- Pascale Naessens sluit het seizoen van 'De Columbus' af met een verrassende klim
- Dagelijks aandacht voor Paralympische Winterspelen 2026
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' live uit vanuit café Donkerbroek in Ooststellingwerf
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Radio Veronica lanceert (S)Top 520 met War Child
- Sky Radio Valentijn Top 50 te horen tijdens Valentijnsdag
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
Multimedia SPOTLIGHT
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
-
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
-
Hilarisch! Familie Gooris waagt zich aan de doedelzak.
-
De coaches trappen 'The Voice' zélf zingend op gang
-
Kijk het tweede seizoen van 'Cross' bij Prime Video
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
-
Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'
-
Konvooi-families op proef gesteld met 'schimmelteenwijn' van Bockie
-
'Paul McCartney: Man on the Run' binnenkort te zien op Prime Video
-
Kijk de trailer van Guy Ritchie's 'Young Sherlock'
-
Netflix toont eerste beelden van tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 4
-
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
-
Stijn uit Oosterzele verdubbelde zijn jaarloon
-
Zon, luxe en totale chaos in 'All In' op Streamz
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
Kijktip van de dag
Pascale Naessens stapt aan boord van de Columbus. De presentatrice en kookboekenauteur trekt eens niet met manlief Paul Jambers maar met Wim de wijde wereld in. Hij ontdekt achter haar elegante charme een vrouw met ballen. Pascale haalt Wim uit zijn comfortzone en neemt hem mee een berg op voor een onverwachte taichisessie.
'De Columbus', om 20.05 uur op VRT 1.