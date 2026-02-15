Pascale Naessens sluit het seizoen van 'De Columbus' af met een verrassende klim

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zaterdag 14 februari 2026
Foto: VRT1 - © VRT 2026

In de zesde en laatste aflevering van 'De Columbus' stapt presentatrice en kookboekenauteur Pascale Naessens aan boord bij Wim Lybaert. Niet met haar vaste reispartner en levensgezel Paul Jambers, maar dit keer met Wim trekt ze de wijde wereld in.

Achter Pascales elegante uitstraling ontdekt Wim een vrouw met lef. Ze verrast hem met haar vastberadenheid en nodigt hem uit om net datgene te doen wat hij zelden doet: volgen in plaats van leiden. Dat leidt tot een onverwacht moment hoog in de bergen, waar Pascale Wim meeneemt voor een tai chi-sessie met uitzicht. 

Tijdens de ritten en gesprekken gaat het over durven kiezen voor je eigen ritme, over kracht die niet luid hoeft te zijn en over wat er gebeurt wanneer je jezelf toelaat om even leerling te zijn. Pascale toont zich tegelijk zacht en standvastig, en haalt Wim speels maar doeltreffend uit zijn vertrouwde rol.  Zoals altijd draait 'De Columbus' niet om de bestemming, maar om wat zich onderweg aandient. Aflevering zes sluit het seizoen af met een ode aan wederzijds vertrouwen, openheid en de schoonheid van kleine, onverwachte momenten.

'De Columbus', zondag 15 februari rond 20.00 uur op VRT 1 en VRT MAX.




