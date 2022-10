Pascal Braeckman krijgt steun van 'dubbelganger' Francesco Planckaert in tweede voorronde van 'BV Darts'

Vandaag, op donderdarts 13 oktober schakelen de BV-darters een versnelling hoger. Pascal 'The Bulldozer' Braeckman, Maksim 'Mad Maks' Stojanac, Elke 'Sporty Spice' Clijsters en Tourist 'Samurai' LeMC nemen het tegen elkaar op in de eerste poulewedstrijd van de tweede voorronde.

Hopelijk staan hun pijlen extra scherp, want ze krijgen de gevreesde dubbels op hun (dart)bord. De lat ligt in de tweede voorronde hoger en de zenuwen staan extra strak gespannen: de wedstrijden worden gestart vanaf 301 punten en om een ‘leg’ te winnen moeten de BV-darters dubbel uit gooien. Welke drie darters mikken vlot op de dubbels en plaatsen zich voor de BV League? En wie gaat roemloos ten onder?

Pascal Braeckman krijgt in ieder geval een duwtje in de rug van goede vriend Francesco Planckaert, die in de eerste ronde van BV Darts door ‘The Bulldozer’ himself naar huis werd gegooid. Francesco heeft goed begrepen dat rasechte dartsupporters al eens in de verkleedkoffer durven duiken…

'BV Darts', donderdarts 13 oktober om 21.15 uur op VTM 2.