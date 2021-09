'Pano' woensdag over het PFOS-dossier

Het PFOS-dossier in Zwijndrecht en de vergiftiging met de 'forever chemicals' staan al maanden hoog op de politieke agenda. Koen is bioboer. Zijn velden liggen op 2 km van de 3M-fabriek in Zwijndrecht.

'Ik heb me echt aan mijn lot overgelaten gevoeld. Ze wisten van het risico en hebben niet gecommuniceerd. Hier in Vlaanderen hebben ze schrik voor de werkgelegenheid. Als volksgezondheid écht op de eerste plaats zou komen, dan zou de vervuiler betalen.'

'Pano' zoomt uit en bekijkt deze en andere historische milieuvervuilingen met de vraag: hoe is het eigenlijk zo ver kunnen komen? De programmamakers gaan op zoek naar de fouten in het systeem. Hebben onze politici en anderen wel voldoende inspanningen geleverd om ons leefmilieu te beschermen? Is Vlaanderen voorzichtig genoeg omgesprongen met milieu-overtredingen door grote bedrijven? Reportage: Fabian Lefevere, Jan Konings, Hans Bontinck en Vincent Merckx

Eindredactie: Sara Van Boxstael en Pascal Seynhaeve 'Pano', woensdag 22 september om 21.30 uur op Eén.