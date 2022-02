'Pano' over aanhoudende fraude in de bouwsector

Drie jaar geleden maakte 'Pano' een reportage over frauduleuze faillissementen van aannemers. De reacties op die reportage bleven komen. D vraag die de redactie zich anno 2022 stelt: is er intussen eigenlijk iets veranderd?

Kunnen aannemers nog altijd zo makkelijk failliet gaan en zich aan hun verantwoordelijkheid onttrekken? Wordt er nu strenger opgetreden, zoals na de vorige reportage werd beloofd? Het antwoord is kort: neen.

Uit het onderzoek blijkt dat het zelfs nog erger is geworden. 'Pano' stelt vast dat aannemers die het niet nauw nemen met de regels, zich nu richten op de meest kwetsbaren. Zo werd de 'zorgwoning' van Ingrid, die in een rolstoel zit, letterlijk een woning vol zorgen. 'Ik weet niet hoe het verder moet', vertelt Ingrid. 'Ik werd gelokt met mooie praatjes en de hemel, maar wat ik gekregen heb is de hel.'

Hoe komt het dat dit kan blijven duren? Justitie gaat traag, heeft andere prioriteiten. 'Pano' vond een zaak waar een aannemer meer dan 20 (!) keer failliet kon gaan. Steven De Winter, hoofd fraudebestrijding van het Antwerpse parket, wijst onder meer op een gebrek aan mankracht: 'We hebben te kampen met een chronisch gebrek aan capabele rechercheurs. Elke fraudebestrijder die je aanwerft, betaalt zichzelf nochtans dubbel en dik terug.'

