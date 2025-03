'Pano' onderzoekt: Welkom in Aalter

Voert Pieter De Crem, Aalters burgemeester en zwaargewicht binnen CD&V, een ontradingsbeleid voor buitenlanders in zijn gemeente? 'Pano' stelt vast hoe moeilijk niet-Belgen het hebben om te worden ingeschreven in Aalter.

Vaak duurt dat maandenlang, terwijl mensen met een Vlaamse naam opmerkelijk sneller hun adres in orde krijgen. De Crem vertraagt de procedure met woonkwaliteitscontroles: geen domicilie-adres als dat niet is gebeurd.

Dat is niet alleen onwettelijk, vertellen 5 experten ons, hij is daarvoor ook al meermaals op de vingers getikt door Binnenlandse zaken. Wat is de impact van dat beleid?

'Pano' trok op onderzoek in Aalter: we hadden contact met verschillende klokkenluiders, experten én tientallen inwoners.

Het onderzoek werd uitgevoerd samen met de krant De Morgen.

Reportage: Fabian Lefevere, Stef Meerbergen en Ayoub Sadik

