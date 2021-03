Pano' onderzoekt impact van Umicore Hoboken op de gezondheid van kinderen

Al 50 jaar worstelt het metaalverwerkende bedrijf Umicore Hoboken, ten zuiden van Antwerpen, met de giftige uitstoot van zware metalen. Reden genoeg voor 'Pano'-reporters Débora Votquenne en Doruntina Islamaj om, samen met Knack-collega Kristof Clerix, de impact te onderzoeken van de uitstoot op de omwonenden.

Ze doken in duizenden pagina’s verslagen, vonden uniek archiefmateriaal terug in oude 'Panorama''s en spraken met betrokken buurtbewoners, overheden en artsen. Sinds 1978 wordt halfjaarlijks het loodgehalte in het bloed gemeten bij de kinderen die in de buurt van de Umicore-fabriek in Hoboken wonen. Vorig jaar bleken die bloedwaarden opnieuw te hoog.

'Pano' en Knack onderzoeken of de overheid de afgelopen decennia genoeg heeft gedaan. Zijn de omwonenden in de wijken dichtbij de fabriek genoeg beschermd?

De conclusies doen de wenkbrauwen fronsen. Wie betaalt hier uiteindelijk de rekening?

Een reportage van 'Pano' in samenwerking met het weekblad Knack.

Reportage: Débora Votquenne, Doruntina Islamaj en Kristof Clerix

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael



'Pano', woensdag 17 maart om 21.30 uur op Eén.