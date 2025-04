'Pano' onderzoekt: Generatie vape

Meer en meer jongeren vapen. En ze beginnen daar op steeds jongere leeftijd mee. Wegwerpvapes zijn verboden in ons land sinds 1 januari. Maar het blijkt geen enkel probleem om er aan te geraken: via nachtwinkels, via online-webshops of kennissen. Jonge dealers vertellen ons hoe dat gaat.

Die toename heeft gevolgen. In scholen merken ze dat elke dag. Dat toont een rondvraag van 'Pano' aan bij 223 middelbare scholen in Vlaanderen en Brussel: 'We zien een stijging', zeggen directeurs ons. 'Zelfs al bij jongere leerlingen, van in de eerste graad'. De meeste scholen ervaren dat als een probleem.

'Pano' krijgt bijna 200 vapes in handen die scholen in beslag hebben genomen. We laten die testen in een gerenommeerd labo in Engeland. Op nicotine-inhoud, zware metalen en de aanwezigheid van schadelijke stoffen in de dampen. De resultaten zijn ontluisterend.

En dat is niet alles. Scholen merken ook dat er geregeld leerlingen verdwaasd in de klas zitten. Af en toe moeten er zelfs met een ambulance afgevoerd worden. Vaak blijkt het om cannabisvapes te gaan. Of dat denken de jongeren zelf toch. Want er is ook een veel schadelijker variant in omloop, blijkt uit ons onderzoek.

Dat verontrust niet alleen de scholen, maar ook experten. Zoals kankeronderzoeker Filip Lardon, die al jaren strijdt tegen sigaretten en vapes: 'Straks gaan hier ongelukken mee gebeuren, hé.'

Of Eva Van Braeckel, longarts in het UZGent: 'Die vapes zijn wolven in schaapsvacht. We mogen bevreesd zijn dat dat voor jongeren onherstelbare schade aanricht voor hun leven.'

Reportagemakers: Lara Richir, Victor Van Driessche en Katrien Kubben

Eindredactie: Wim Van Waesberghe en Pascal Seynaeve

'Pano', woensdag 23 april om 20.50 uur op VRT 1, VRT MAX en via de VRT NWS-app.