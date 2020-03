'Pano' maakt het rapport van De Lijn

2019 was een annus horribilis voor De Lijn. De Vlaamse ombudsman werd overspoeld door klachten over De Lijn. Het leek wel of er overal werd gestaakt. 'De Lijn, dat kan je vergelijken met spelen op de Lotto. Hebben we vandaag geluk: rijdt de bus of niet?', vertelt een boze reiziger.

'Pano'-reporter, Laura Niclaes, nam zelf eens de proef op de som. Ze nam 6 weken de bus. Zijn de vele klachten van reizigers overdreven?

Wat is er aan de hand bij De Lijn? 'Pano' praatte de afgelopen maanden met tientallen mensen binnen én buiten de organisatie. Wat opvalt? De reorganisatie die gestart is in 2018 wordt door velen rampzalig genoemd. 'Door al die negativiteit van de afgelopen maanden: wie wil er nog bij dit bedrijf solliciteren?', vraagt een buschauffeur zich af.

Volgens Dirk Lauwers, mobiliteitsexpert en onderzoeker bij UAntwerpen, zijn vooral het beleid én de politiek, verantwoordelijk. 'Het openbaar vervoer is totaal geen prioriteit, de visie ontbreekt.'

Toch blijft Roger Kesteloot, de CEO van De Lijn hoopvol. 'In 2020 zullen we onze rug rechten', zegt hij. Het valt te bezien of de werknemers en reizigers daar nog in geloven.

