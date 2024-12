Overwint liefde of twijfel bij Karlien en Thomas in 'Blind Getrouwd'?

Wint het mannetje op haar linkerschouder? Of dat op haar rechter? Op maandag 2 december beslist Karlien of ze, 6 weken nadat ze 'ja' zei tegen hem, getrouwd wil blijven met Thomas of niet.

Voor de 31-jarige stafmedewerker leek het tot nu toe een uitgemaakte zaak, maar ook hij bezint een paar dagen zonder Karlien, wat hem weer nieuwe inzichten geeft.

De tijd apart, heeft bij Karlien het één en ander losgemaakt en dat wil ze graag met haar vriendinnen bespreken. 'Er zit één manneke op mijn linkerschouder, en één op mijn rechter. De ene zegt 'Thomas is leuk, humoristisch, heel eerlijk, avontuurlijk, sportief,...' Wat matcht met mij. Maar aan de andere kant zijn er kleine dingen: hij woont in Antwerpen, heeft geen rijbewijs,... Op deze leeftijd weet je heel goed wat je wil en niet wil. En er is ook die leeftijd, wat wel wat moeilijk is: ik ben 31 en heb een kinderwens, en dan wil je gewoon dat het goed zit. Dat je niet binnen een jaar nog eens moet beginnen, en dan nog eens.' Wat zegt Karliens hart? Kiest ze voor haar hoofd? Of zitten die twee op dezelfde golflengte? En wat heeft Thomas zijn echtgenote te vertellen wanneer ze opnieuw oog in oog staan in het voormalig provincieraadsgebouw in Hasselt, in hun mogelijks laatste minuten samen? Allebei hebben ze nog meer zenuwen dan op hun trouwdag.

Binnenkort scheiden ook de wegen van Jidse en Jorina, om zich voor te bereiden op hun beslissingsmoment. Maar niet zonder beide families eerst nog uit te nodigen in het appartement waar ze nu al 5 weken samenwonen. 'Zijn wij eigenlijk terug OK, na mijn uitspraken?', polst Jidse vooraf bij zijn echtgenote. Jidse had aangegeven dat hij Jorina tijdens hun weekend apart niet zo hard had gemist als ie had verwacht… ​ geen ideale afsluiter enkele dagen voor ze moeten beslissen al dan niet samen verder door het leven te gaan.

Ook Jonas en Britt namen even een pauze om terug met een schone lei van start te kunnen. Na enkele dagen van bezinning besliste het tweetal om terug te gaan samenwonen, maar wel apart te slapen. Om dat zo aangenaam mogelijk te maken, besluiten ze te kamperen in eigen tuin. 'Typisch iets voor ons, die speelsheid', klinkt het. Valt hun relatie nog te redden, of is het kalf verdronken?

