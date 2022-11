Ontpoppen Nathalie Meskens en Erhan Demirci zich tot ijzersterk quizduo in 'Even Goeie Vrienden'?

Een nieuwe week betekent ook een nieuwe lading quizduo's in 'Even Goeie Vrienden'. Maandag 21 november wordt de nieuwe spelweek ingezet met quizkoppel Nathalie Meskens en comedian Erhan Demirci.

Nathalie herkent Erhan niet meteen en geeft toe dat quizzen iets is wat totaal buiten haar comfortzone valt: 'Ik doe dit speciaal voor jullie', lacht ze naar quizmasters Jens Dendoncker en Julie Van den Steen. Voor Erhan is het zijn eerste keer op VTM: 'Chique hier, precies Hollywood', lacht hij. De vage kennissen nemen het op tegen acteursduo Martine Jonckheere en Bert Haelvoet. 'Ik quiz wel eens sporadisch maar ik ben iemand die niet logisch kan nadenken. Maar ik weet soms wel het antwoord op rare vragen', lacht Martine.

Doorheen het spel mogen de duo’s naar hartenlust overleggen want quizzen doen ze in geluidsdichte boxen. Naast de gebruikelijke twaalf pittige themaschemavragen, krijgen de duo’s nog drie extra vragen voorgeschoteld van een BV als mini-hologram. Deze week is dat niemand minder dan basketballegende Ann Wauters, die vragen heeft meegebracht over vrouwen met (basket)ballen. En alsof dat nog niet genoeg is, spelen de quizkoppels nog een rondje gezichtsherkenning: mensen die ze zéker al heel vaak gezien hebben, maar van waar kennen ze die nu weer?

'Even Goeie Vrienden?', van maandag tot donderdag om 21.50 uur bij VTM.