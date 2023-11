Ontdek wie de vier finalisten van 'Belgium's Next Top Model' zijn

In de laatste aflevering van 'Belgium's Next Top Model', die vrijdag 3 november uitkwam op Streamz, werd bekend wie de vier finalisten zijn: Gilles, Fardowza, Radja en Tessa nemen het in de finale aflevering tegen elkaar op in de strijd om de titel en de twee hoofdprijzen: een modellencontract bij Noah mgmt en een cover in het magazine Marie Claire.

Wie doorgaat in de finale kan de kijker vanaf nu mee beslissen. Wie zijn stem wilt uitbrengen, kan dat doen tot zaterdag 4 november om 23.59 uur op www.bntm.be

Op vrijdag 10 november zal de finale aflevering vanaf 20.00 uur exclusief te zien zijn op Streamz.

Gilles

'Gilles with the mullet' stelde zichzelf voor als 'verlegen, nonchalante jongen' maar wilde in BNTM het beste van zichzelf naar boven halen. En dat deed hij! Zijn allereerste keer op een catwalk, in het ModeMuseum van Antwerpen, won hij meteen de challenge, zijn blik is volgens Tom Eerebout een 'moneymaker' en hij zou passen in campagnes van Yves Saint Laurent. Hij wist tijdens het programma van zijn nonchalance zijn superkracht te maken, volgens Inge Onsea is bij Gilles 'nooit iets geforceerd, alles is altijd cool en juist. Brengt zijn unieke stijl hem naar de top?

Fardowza

In de eerste aflevering kreeg de Kortrijkse Fardowza meteen een wildcard van jurylid en topmodel Hannelore Knuts tijdens de eerste fotoshoot. En elke week opnieuw krijgt ze lovende woorden van de jury. Zelfs wanneer ze ziek is, zoals op de horrorshoot, of moeite heeft met onder water blijven, blijft ze ijzersterke foto's afleveren. Het levert haar het meest consistente parcours op van de vier finalisten. Maar is die consistentie genoeg? En kan ze ook in de finale de jury én de kijker omverblazen?

Radja

Ook Radja blies in de eerste aflevering de jury omver met zijn sterke 'walk' en kreeg van Tom Van Dorpe een wild card. Zijn plek in de wedstrijd werd meteen verzekerd, maar zijn verdere weg in het programma ging niet zonder slag of stoot. Toen hij in de tweede aflevering nét niet naar huis ging, zei jurylid Inge Onsea nog: 'Ik weet dat je veel beter kan, maar dat ga je ons nog tonen.' En dat maakte hij meer dan waar. Over de weken heen luisterde hij naar alle feedback die hij van de jury kreeg, hij stelde zich leergierig op en won uiteindelijk de meeste challenges van alle kandidaten. Dat leverde hem onder andere al een plaats op in de nieuwe campagne van Odette Lunettes. Maar de vraag blijft: levert het hem ook de titel van Belgium's Next Top Model op?

Tessa

Tessa is de jongste kandidaat van deze eerste editie van BNTM. En hoewel ze kan overkomen als een ingetogen jongedame, deinst ze nergens voor terug en blaast ze iedereen omver met haar foto's. Zodra de camera op haar gericht is, transformeert ze in een topmodel. Zowel de jury als de fotografen die haar voor de lens krijgen, spreken week na week vol lof over elkaar. De joviale fotograaf Ferry van der Nat noemde haar op de set een 'echt fenomeen'. Kan ze dit verzilveren in een overwinning? Of zal haar verlegen aard haar toch parten spelen? Je ziet het op 10 november in de finale.

'Belgium's Next Top Model' is een productie van Streamz en 100.000 Volts. Vrijdag 15 september 2023 verschenen de eerste twee afleveringen op Streamz, gevolgd door een wekelijkse aflevering tot en met de finale op 10 november 2023. De winnaar van 'Belgium's Next Top Model' krijgt een professioneel modellencontract bij NOAH Mgmt en een covershoot voor het modeblad Marie Claire.