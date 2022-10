Ontdek wat er in november op FOX te zien is

Foto: FOX - © The Walt Disney Company Benelux 2022

Als nieuwe misdaadverslaggever voor de krant Meicho Shimbum volgt Jake Adelstein cases die op het oog niets met elkaar te maken hebben.

Maar al snel zet hij zijn carrière, en zijn leven, op het spel om het grotere geheel aan het licht te brengen.

Vanaf 8 november, elke dinsdag om 20.35 uur op FOX.

ONGOING

NANCY DREW

Seizoen 2

Tiener Nancy Drew is een briljante amateurdetective. Als haar moeder komt te overlijden, gaan haar plannen om te studeren niet door en besluit ze te stoppen met haar speurwerk. Maar dan wordt een rijke vrouw vermoord en valt de verdenking op Nancy en vier leeftijdsgenoten. Ze besluiten de moord te onderzoeken om hun naam te zuiveren. Al gauw komen ze van het ene in het andere mysterie terecht en worden ze zelfs achtervolgd door een geest.

Vanaf 24 november, elke donderdag om 20:35 een dubbele aflevering op FOX

ONGOING

THE WALKING DEAD

Seizoen 11C

'The Walking Dead' gaat verder in het allerlaatste deel van seizoen 11. Bekijk het epische slot van de serie die 12 jaar geleden in het 'leven' werd geroepen. Alle geliefde personages keren nog één keer terug om de strijd aan te gaan met de doden.

Elke maandag om 20.35 uur op FOX, met op 20 november de allerlaatste aflevering ooit.

ONGOING

WAR OF THE WORLDS

Seizoen 3

Deze Engels-Franse heruitvinding van H.G. Wells' klassieker in de stijl van 'The Walking Dead' speelt zich af in het hedendaagse Frankrijk en volgt groepen overlevenden die gedwongen zijn samen te werken na een apocalyptische buitenaardse aanval.

Elke donderdag om 20.35 uur een dubbele aflevering op FOX.