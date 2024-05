Ontdek wat er in juni op STAR Channel te zien is

'Tales of the Walking Dead' bestaat uit zes originele, op zichzelf staande afleveringen die zich richten op zowel nieuwe als gevestigde personages binnen 'The Walking Dead'.

Dit is de tweede spin-off van de populaire serie 'The Walking Dead' die we nu uitzenden op STAR Channel. Elke aflevering heeft zijn eigen toon en invalshoek, maar in elk verhaal staat er veel op het spel en worden nieuwe, onuitwisbare personages geconfronteerd met meedogenloze, levensbedreigende keuzes en situaties. We zien de apocalyps door andere ogen en ontdekken meer werelden, mythen en mysteries van 'The Walking Dead'.

TALES OF THE WALKING DEAD

Vanaf 3 juni, elke maandag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW

RESIDENT ALIEN

'Resident Alien' volgt een neergestort buitenaards wezen dat de identiteit moet aannemen van een dokter in een klein stadje in het Amerikaanse Colorado. De alien moet een manier zien te vinden om zich aan te passen aan de plaatselijke menselijke bevolking, maar heeft als missie om de mensheid te vernietigen.

Vanaf 5 juni, elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

NCIS: NEW ORLEANS S5

In het bruisende New Orleans leidt Dwayne Pride het Naval Criminal Investigative Service-team (NCIS), dat onderzoek doet naar marine-gerelateerde misdaden. In de kleurrijke stad, bekend om zijn muziek, entertainment en decadentie. Hierin ontdekt het team ook de duistere kant die marinepersoneel aantrekt tijdens hun verlof. Met zijn vastberadenheid en de hulp van zijn team, waaronder de gedreven Christopher LaSalle, nieuwkomer Meredith Brody en de slimme forensisch specialist Sebastian Lund, streeft Pride ernaar de straten van The Big Easy veilig te houden.

Vanaf 2 juni, elke zondag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op STAR Channel.