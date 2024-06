Ontdek wat de Disney Channels deze maand te bieden hebben

Tylor Tuskmon studeert af aan de Monsters Universiteit en komt vol enthousiasme bij Monsters en Co. aan om zijn droombaan als Schrikker te beginnen... of toch niet.

Op zijn eerste werkdag ontdekt hij dat ze geen Schrikker meer nodig hebben, maar Grappers! Tylor wordt tijdelijk overgeplaatst naar het onderhoudsteam van Monsters en Co. en besluit zijn koers te veranderen en een grappenmaker te worden.

Vanaf 15 juli, elke maandag t.e.m. vrijdag om 17.30 uur op Disney Channel.

SPECIAL

DE WONDERLIJKE ZOMER VAN MICKEY MOUSE

Mickey, Minnie, Donald, Katrien en Goofy proberen dit jaar eindelijk op tijd te zijn voor het zomervuurwerkspektakel. Maar in hun haast veroorzaken ze juist een enorme ravage. Elk van hen vertelt hun eigen versie van wat er gebeurd is waarna met een hoop creativiteit er toch nog iets bijzonders wordt georganiseerd.

Kijk 'De Wonderlijke Zomer van Mickey Mouse', op zaterdag 13 juli om 14.00 uur op Disney Channel.

ZOMERMARATHON

PHINEAS EN FERB

De serie draait om de supercreatieve stiefbroertjes Phineas en Ferb. Het is zomervakantie, dus de twee hebben volop vrije tijd. Elke dag bedenken ze weer iets nieuws om te doen, zodat verveling geen kans krijgt. Zo bouwen ze achtbanen in hun achtertuin, ontdekken ze een mummie, en klimmen ze zelfs op de Eiffeltoren. Hun zus Candace, een typisch tienermeisje, is totaal niet blij met de wilde plannen van haar broertjes en probeert voortdurend hun avonturen te stoppen.

Kijk 'Phineas en Ferb' vanaf 6 juli, elke zaterdag en zondag vanaf 8.30 uur op Disney Channel.

ZOMERFILMS

HIGH SCHOOL MUSICAL, CAMP ROCK & TEEN BEACH MOVIE

Kijk woensdag 3 juli naar 'High School Musical 2', waarin De East High Wildcats deze zomervakantie hun talenten laten zien en hun toekomst plannen.

Kijk zaterdag 7 juli naar 'Camp Rock 1', waarin Mitchie haar zomer wil doorbrengen in een prestigieus 'rock' kamp.

Kijk woensdag 10 juli naar 'Camp Rock 2'. Om Camp Rock te redden, daagt Mitchie haar rivaal uit voor een laatste muzikale jam.

Kijk zaterdag 14 juli naar 'Teen Beach Movie 1'. McKenzie en haar vriend Brady komen door een golf in een oude strandmusical.

Kijk woensdag 17 juli naar 'Teen Beach Movie 2', waarin Mack en Brady bezoek krijgen van Lela en Tanner!

Elke woensdag om 19.00 uur en elke zondag om 18.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

Peter Parker, Gwen Stacy en Miles Morales zetten hun Super Hero-avonturen voort als Team Spidey. Ze worden vergezeld door geheel nieuwe Avengers: Iron Man, Ant-Man, Wasp en Reptil. Samen nemen ze het op tegen de listige nieuwe vijanden Electro, Black Cat, Sandman en Zola in een poging om niet alleen hun gemeenschap, maar de natuur en de wereld om hen heen te beschermen.

Vanaf 15 juli, elke maandag t.e.m. vrijdag om 8.30 uur op Disney Junior.

MARATHON

BLUEY

Bluey is een onvermoeibare, zes jaar oude Australian cattle dog, die dol is op spelen en het dagelijkse familieleven verandert in buitengewone avonturen. Ze ontwikkelt haar fantasie, maar ook haar fysieke en emotionele veerkracht.

Vanaf 1 juli, elke maandag t.e.m. vrijdag vanaf 7.00 uur op Disney Junior.

MARATHON

BLUEY, VUUR VRIENDJES, MICKEY MOUSE CLUBHOUSE,

SOFIA HET PRINSJE, DE SPEELGOED DOKTER

Kijk 23 juli naar 'Vuur Vriendjes', Een jongen en zijn sprekende brandweerwagen werken samen met hun eerstehulpvrienden om anderen in hun gemeenschap te helpen met problemen, zowel grote als kleine.

Kijk 24 juli naar 'Mickey Mouse Clubhuis: Mickey’s Piratenavontuur', waarin Mickey en de bemanning kapitein Goof-Beard gaan helpen.

Kijk 25 juli naar 'Sofia het Prinsesje'. Sofia is prinses geworden van het koninkrijk Toverije. Met hulp van haar vrienden leert ze gaandeweg dat een ware prinses wordt gevormd door het hart.



Kijk 26 juli naar 'De Speelgoeddokter: Welkom in McStuffinsdorp', waarin Doc McStuffins, een zesjarig meisje, met speelgoed en knuffels kan praten en ze zo geneest van hun kwalen.

Kijk vanaf maandag 22 juli tot en met vrijdag 26 juli vanaf 15.30 uur op Disney Junior.