Ontdek wat de Disney Channels deze maand te bieden hebben

Marinette en Adrien moeten als geheime superhelden de stad behoeden voor het kwaad. Marinette verandert in Ladybug en Adrien wordt Cat Noir. Maar ze weten niet wie er achter het andere masker schuil gaat.

In het 'normale' leven heeft Marinette een crush op Adrien terwijl Adrien haar alleen kent als een klasgenoot.

MIRACULOUS

Vanaf 8 januari, elke maandag t.e.m. vrijdag om 16.30 uur op Disney Channel.

KIFF

De serie volgt Kiff, een vrolijke eekhoorn die volop van het leven geniet. Samen met haar geweldige konijnenvriend Barry beleeft ze talloze avonturen in hun stad, waar dieren en vreemde magische wezens hun dagen doorbrengen. Het duo moet zich een weg zien te vinden op school, met relaties en hun vaak excentrieke gemeenschap.

Vanaf 22 januari, elke maandag t.e.m. vrijdag om 17.00 uur op Disney Channel.

HAILEYS MISSIES

Hailey is een risicomijdende maar vindingrijke tiener op een missie om elk item op haar lange lijst van uitdagende - en soms onhandige - taken te volbrengen om de wereld te redden. Of ze nu elke attractie op de kermis induikt, optreedt in een musical, een zangduo herenigt of de groeiende en gecompliceerde gevoelens voor haar beste vriend Scott onder ogen moet komen. Hailey komt steeds nieuwe uitdagingen tegen om haar angsten te overwinnen en de wereld te redden.

Vanaf 15 januari, elke maandag t.e.m. vrijdag om 17.30 uur op Disney Channel.

RAVEN'S HUIS

'Raven's Huis' volgt het leven van de beste vriendinnen Raven en Chelsea, twee alleenstaande moeders, en hun kinderen. Samen met Raven’s 11-jarige tweeling Brooker en Nia en Chelsea’s 9 jarige zoon Levi wonen ze in een huis waar hun buurmeisje Tess ook altijd te vinden is. Het is een chaotisch, maar vooral gezellig boel in Ravens huis. Daarnaast heeft Raven een speciale gave; ze krijgt soms visioenen te zien, alleen haar kinderen weten daar niks van af. Al snel blijkt dat haar zoon Brooker dit ook heeft, maar dat is geheim voor Raven. Dit levert natuurlijk hilarische avonturen op, maar wat er ook gebeurt, ze komen er altijd samen uit als een vrolijk gezin.

Vanaf 22 januari, elke maandag t.e.m. vrijdag om 20.15 uur op Disney Channel.

PUPSTRUCTION

De avonturen van een schattig, hondsvriendelijk bouwbedrijf! Phinny de Corgi en zijn team van pups: de stoere Rottweiler Roxy, de gekke herdershond Luna en de lieve Mastiff Tank gebruiken klei, zweet en een klein beetje hondenkwijl om hun geliefde stadje Petsburg op te knappen.

Vanaf 8 januari, elke maandag t.e.m. vrijdag om 16.30 uur op Disney Junior.

MICKEY MOUSE FUNHOUSE

Mickey Mouse en zijn vrienden - Minnie, Goofy, Donald, Katrien en Pluto - hebben een nieuwe vriend! Funny, een betoverd en pratend speelhuis, neemt ze mee op avonturen naar unieke werelden die tot de verbeelding spreken.

Vanaf 13 januari, elke zaterdag en zondag om 13.00 uur op Disney Junior.

BLUEY & SUPER KATJES

Duik in de wereld van 'Bluey' en 'Super Katjes' boordevol avontuur en plezier!

Bluey is een 6 jaar oude puppy met een grenzeloze fantasie die ervan houdt om het dagelijkse leven in een groot avontuur te veranderen. Samen met haar kleine zusje Bingo ontdekken ze hun wereld met spelletjes om zo hun angsten te overwinnen. Ze willen niets liever dan hun ouders - met name Papa - betrekken bij hun plezier. Hoewel Papa denkt dat hij de baas is, zijn de meisjes zeker de baas als het gaat om speeltijd!

Bitsy, Ginny, Sparks en Buddy zijn… Super Katjes! Ze vechten overal tegen onrecht. Dit kattenkwartet heeft een missie om de wereld een lievere plek te maken.

Vanaf 1 januari, elke maandag t.e.m. vrijdag vanaf 12.00 uur op Disney Junior.