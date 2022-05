Ontdek hier wat Streamz in mei in petto heeft

'Billions' is aan zijn zesde seizoen toe en volgt nog steeds de machtsspelletjes tussen Amerikaanse miljardairs en wetsman Chuck Rhodes (Paul Giamatti) terwijl ze het uitvechten om elkaar over de streep te trekken met schijnbaar geen zorg over degenen die ze onderweg schade berokkenen.

Seizoen zes neemt een iets andere wending na de enorme plotwending aan het einde van seizoen vijf, maar wat gaat er daarna gebeuren en zal de show doorgaan met dezelfde felle aanpak? Wie blijft er over om de stukken op te rapen?

'Billions' seizoen 6, deel 2

​Vanaf 4 mei in wekelijkste stacking op Streamz en Streamz+

'The Time Traveler's Wife'

​Vanaf 16 mei in wekelijkse stacking op Streamz en Streamz+

'The Time Traveler's Wife' is een liefdesverhaal dat het huwelijk van Clare en Henry volgt. De situatie wordt gecompliceerd als tijdreizen een element in hun leven wordt. Dit keer geen Rachel McAdams en Eric Bana, die te zien waren in de film uit 2003, maar wel heel wat andere namen. Het zijn namelijk Rose Leslie ('Game of Thrones') als Claire Abshire, Theo James als Henry DeTamble, Desmin Borge als Gomez en Natasha Lopez als Charisse die de hoofdrollen vervullen in het scifi-drama.

'True Crime Belgium: Executie in Schellebelle'

​Vanaf 18 mei op Streamz en Streamz+

'Peetvader' Prosper Van Der Borght laat zijn zoon Eddy uit de weg ruimen door twee redelijk amateuristische huurmoordenaars, Davy Coppens, een vriend van zijn kleindochter, en diens heroïneverslaafde vriendin Sabrina Verplaetse, die beweerde dat ze goed kon schieten. Een eerste moordpoging mislukt maar de tweede keer, op 11 juli 2011, is het wel raak, op de oprit van het huis van zijn vader in Schellebelle. Prosper meldt in het begin van het onderzoek dat de moord op Eddy een afrekening was maar uiteindelijk bekent hij dat hij de opdrachtgever was van de moord en beweert hij dat hij door zijn zoon werd bedreigd, geslagen en afgeperst. ​

'Devils' S2

​Vanaf 20 mei in wekelijkse stacking op Streamz en Streamz+

Alessandro Borghi en Patrick Dempsey keren terug als Massimo Ruggero en Dominic Morgan in het tweede seizoen van 'Devlis'. De ambitieuze investeringsbankier Massimo lijkt zijn oude mentor Dominic volledig te zijn ontgroeid, maar de twee moeten samenwerken wanneer er een oorlog dreigt uit te breken tussen China en de VS over de privégegevens van miljoenen mensen. Brexit, cryptocurrency, 5G en de pandemie van het coronavirus komen allemaal aan bod.

'De Sneeuwman: geheimen van een kindermoordenaar'

​Vanaf 25 mei op Streamz en Streamz+

Driedelige true crime documentaire over de duistere geheimen van kindermoordenaar Michel Stokx. Op 27 juli 1991 lokte hij de 11-jarige Jessica Laven mee uit een zwembad. Bij zijn verhoren bekende Stockx ook twee Duitse jongetjes, de 13-jarige Marco Weisser en de 10-jarige Salim Thattil te hebben misbruikt en vermoord, waarvoor hij in november 1992 veroordeeld tot 20 jaar cel. Hij overleed op 25 september. Volgens justitie was het een noodlottig ongeluk, maar in de media werd gespeculeerd dat het een moordaanslag of zelfmoord betrof.

'A Story Called Gomorra'

​Vanaf 25 mei op Streamz en Streamz+

Vier afleveringen die de productie van 'Gomorra' reconstrueren, beginnend bij Roberto Saviano's invloedrijke boek tot wat uiteindelijk uitgroeide tot één van de populairste Italiaanse televisieseries aller tijden. Met de nadruk op de documentaire waarde worden backstage beelden, beelden uit de serie en ad hoc interviews verweven tot de ultieme special.

'Tokyo Vice'

​Vanaf 27 mei in wekelijkse stacking op Streamz en Streamz+

Michael Mann is terug! Na 'Miami Vice' is er nu 'Tokyo Vice', deze keer met een verhaal gebaseerd op de gelijknamige memoires van journalist Jake Adelstein (Adel Elgort), een Amerikaanse journalist die als eerste buitenlander aan de slag mag bij de misdaadafdeling van een prestigieuze krant in Tokyo. Hoe verder hij echter verzeild raakt in dit enorme circuit, des te meer moeite heeft hij om er weer heelhuids uit te komen. Zijn onderzoek levert hem immers een confrontatie met een grote maffiabaas op.

'Barb and Star Go to Vista Del Mar'

​Vanaf 4 mei 2022 op Streamz+

De beste vriendinnen Barb (Annie Mumolo) en Star (Kirsten Wiig) besluiten voor het eerst in hun leven hun kleine stadje in het Midwesten te verlaten. Op zoek naar het avontuur van hun leven doen ze hun intrede in Vista del Mar, Florida. Daar raken ze vervolgens onbedoeld betrokken bij een kwaadaardige samenzwering om iedereen in de stad te vermoorden. Van de makers van 'Bridesmaids' met rollen voor Jamie Dornan, Damon Wayans Jr. en Vanessa Bayer.

'Quo Vadis, Aida?'

​Vanaf 4 mei 2022 op Streamz+

'QUO VADIS, AIDA?' is een Bosnische speelfilm van Jasmila Žbanić die een fictieve weergave geeft van de genocide in Srebrenica. Met onder anderen Raymond Thiry en Johan Heldenbergh als Dutchbatters. Aida was vroeger lerares Engels. Tijdens de bezetting van de Bosnische stad Srebrenica door het Servische leger, fungeert ze als tolk voor de Nederlandse VN-militairen. Samen met haar man en zonen zoekt ze onderdak in de VN-basis. De bescherming die de militairen kunnen bieden is echter minimaal en Aida moet bepalen hoe ver ze gaat om haar familie te beschermen.

'My Salinger Year'

​Vanaf 18 mei 2022 op Streamz+

De film is de 'The Devil Wears Prada' van in de literaire wereld van New York in de jaren 90. De pas afgestudeerde Joanna streeft een carrière als schrijfster na en kan alvast ervaring opdoen als assistente van Margaret, die de agente is van J.D. Salinger. Joanna krijgt de taak om de fanmail van Salinger te doorspitten en te beantwoorden. Dit doet ze vanuit een kantoor, terwijl zijzelf in een armoedig flat woont met haar vriendje. Met een schitterende Margaret Qualley, Sigourney Weaver en Douglas Booth.

'Old Henry'

​Vanaf 25 april 2022 op Streamz+

De weduwnaar Henry (Tim Blake Nelson) woont met zijn zoon Wyatt op een boerderij en biedt aarzelend onderdak aan de gewonde Curry. Deze man heeft een grote som geld op zak waarnaar enkele mannen op zoek zijn. Ook zij brengen een bezoek aan de boerderij en geven zich uit als medewerkers van de overheid. Henry weet nog niet wie hij moet geloven, maar kan, ter bescherming van zijn zoon en woonplaats, opvallend goed overweg met een geweer. Met Stephen Dorff en Trace Adkins in de hoofdrollen.

'Pleasure'

​Vanaf 26 april 2022 op Streamz+

De negentienjarige Linnéa verruilt het dorpsleven in Zweden voor het stadsleven van Los Angeles met als doel het te maken in de pornowereld onder haar pseudoniem Bella Cherry. De weg naar haar droom verloopt hobbeliger dan verwacht. Uiteindelijk wordt ze gedwongen te kiezen tussen haar vriendinnen en het volgen van de regels die haar door mannen opgelegd worden.

'Stillwater'

​Vanaf 26 mei 2022 op Streamz+

De van Oklahoma afkomstige arbeider Bill Baker (Matt Damon) reist naar Marseille, waar zijn dochter (Abigail Breslin), die van hem vervreemd is, gearresteerd werd voor een moord die ze ontkent gepleegd te hebben. Zonder de taal of cultuur te kennen, probeert Bill in Frankrijk om zijn dochter vrij te krijgen. Tijdens zijn verblijf in het land raakt hij bevriend met een Franse vrouw (Camille Cottin) en haar dochtertje.