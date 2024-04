Ongemakkelijke stilte na twijfel bij 'Bompa Bockie': 'Vinden jullie het oké dat ik hier verkleed en geschminkt rondloop?'

In de tweede aflevering twijfelt Bockie over zijn keuze om geschminkt verder te gaan in het woonzorgcentrum: 'Voor ik hieraan begon heb ik heel lang getwijfeld of ik dit wel geschminkt zou doen.'

Te midden van zijn twijfels leert Bockie waardevolle lessen over vriendschap op latere leeftijd én het belang van een potje Rummikub. Zo gooit hij al zijn charmes in de strijd om lid te kunnen worden van de zeer exclusieve ‘Rummiklub’. Al blijkt dat toch gemakkelijker gezegd dan gedaan. En door het bezoek van zijn vrienden Elodie en Jeroom krijgt Bockie het moeilijk: 'Ik weet niet, met alles wat ik weet, of ik graag geboren zou zijn.'

'Die kleren zitten echt goed en het helpt mij om mezelf oud te zien, maar ik wil echt niet dat de mensen die hier wonen denken dat ik met hen kom lachen. En hoe langer ik hier word geconfronteerd met de realiteit, hoe meer ik denk: ik moet eens checken bij hen of ze dat wel oké vinden.' In de refter raapt hij al zijn moed bij elkaar om die vraag te stellen aan alle bewoners en dat leidt tot een wel heel lange, ongemakkelijke stilte...

Bompa Bockie op tv

Bockie twijfelt over zijn keuze om geschminkt verder te gaan in het woonzorgcentrum. Temidden van zijn twijfels leert hij waardevolle lessen over vriendschap op late leeftijd en het belang van een potje Rummikub.

