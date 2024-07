Ondanks ziekenhuisbezoek wil Alex 'Met Vier in Bed'-avontuur niet missen

Koken uit een beerput, slapen in oude treinwagons en 'fire dining'? De B&B-uitbaters uit het nieuwe seizoen van 'Met Vier in Bed' halen alles uit de kast om hun concullega's te imponeren met een betoverende overnachting.

Vandaag vertrekken de B&B-uitbaters op een unieke treinreis in Landen, waar Jo samen met zijn vrouw Hilde Station Racour uitbaat. Tijdens de 'Met Vier in Bed'-avontuur wordt Jo vergezeld door hartsvriendin Alex. Bij het ontbijt zal Jo het echter zonder zijn compagnon de route moeten stellen. Alex moet voor een medische behandeling naar het ziekenhuis, nadat ze voor de vierde keer kanker kreeg.

Maar Alex is een straffe madam die positief in het leven staat. Ze wil het 'Met Vier in Bed'-avontuur niet missen én gaat samen met Jo voluit voor de overwinning. 'Het leven gaat verder en het is hier toch kei leuk? Zie ons hier zitten!', klinkt het bij een optimistische Alex. 'We gaan voor de overwinning van Alex!', besluit Jo.

'Met Vier in Bed', van maandag 1 juli tot en met donderdag 4 juli om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.