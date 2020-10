'Niveau 4 Gent' over overlast door sekstoerisme

In de Gentse zuidwijk ligt de beroemde en beruchte prostitutiebuurt het Glazen Straatje, vooral erg in trek bij Franse sekstoeristen. In Frankrijk is raamprostitutie verboden waardoor vele Fransen uit de grensstreek naar Gent trekken maar ze zorgen er elk weekend opnieuw voor enorm veel problemen op straat.

Velen van hen hebben drugs op zak, meestal om te dealen. Inspecteur Bart vindt bij een controle een vuurwapen en een grote hoeveelheid cash.

De avondshift van hoofdinspecteur Bart en Miklas begint met een dringende oproep voor intrafamiliaal geweld. Politietaal voor - meestal - slaande ruzie binnen het gezin. In Gent zijn er elk jaar een duizendtal oproepen voor intrafamiliaal geweld en nooit heb je als politieman of -vrouw op voorhand een idee in welk wespennest je precies belandt. Het is voor de politie meestal een kwestie van lang en geduldig onderhandelen, elke keer opnieuw.

'We hebben ook gezinnen waar er dus geen slagen aan te pas komen, maar die elkaar non-stop treiteren', vertelt hoofdinspecteur Bart. 'Ook soms bij koppels van 70 jaar. Bijvoorbeeld: de ene verstopt de andere zijn pantoffels. De ene zet de andere z’n rollator plat. En daar moeten wij elke keer naartoe. Sommigen zouden soms een dekbed in tweeën knippen, zodat de andere koud zou hebben.'

Na een bommelding in het Vlaams Parlement wordt het hele gebouw snel ontruimd. Het telefoontje blijkt uit Gent te komen. Hoofdinspecteur Mathieu moet de beller zo snel mogelijk opsporen.

De eerste actie na het weekend wordt op poten gezet door hoofdinspecteur Liesbeth in haar wijk Nieuw-Gent. Ze wil hardnekkige spijbelaars aanpakken. Een paar tientallen hangjongeren leveren elke dag opnieuw problemen op. Liesbeth probeert het probleem samen met de school in te dijken maar het blijkt een erg moeilijke strijd. Zelfs voor de politie hebben sommigen maar weinig ontzag.

