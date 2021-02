Nieuwkomers Niels Destadsbader en Tourist LeMC jagen op dezelfde talenten in 'The Voice van Vlaanderen'

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Wie volgt Ibe op en wordt 'The Voice van Vlaanderen' 2021? Vanaf vrijdagavond, 5 februari om 20.40 bij VTM, bouwen coaches Koen Wauters, Niels Destadsbader, Tourist LeMC, Natalia en vijfde coach Laura Tesoro elk aan hun eigen team vol zangtalent, te beginnen bij de spannende Blind Auditions.

Er wordt meteen heel wat afgelachen en ook de twee nieuwkomers Tourist LeMC en Niels zorgen voor een verrassende dynamiek: zij jagen vaak op dezelfde talenten. Niels weet te charmeren in het West-Vlaams en Tourist LeMC gooit zijn poëtische woorden in de strijd. Bezwijken de kandidaten voor de populaire zanger uit Deerlijk of kiezen ze voor de Troubadour uit Antwerpen?

Tijdens de eerste Blind Auditions passeert er heel wat talent op het podium. Dat is ook Natalia - die tijdens de opnames hoogzwanger was - niet ontgaan. Volgens haar zit dé revelatie van het seizoen meteen in de eerste aflevering… Maar ook de andere kandidaten maken indruk: de ene krijgt de coaches aan het dansen en waagt zich zelfs aan een stukje rap, de ander gaat de gevoelige toer op. 'Ze zeggen wel eens dat je een gevoelige snaar kan raken, dat was bij mij een hele gitaar', zegt Niels. Koen probeert als spraakwaterval te overtuigen met zijn bakken ervaring terwijl Tourist LeMC soms niet meer weet wat zeggen. 'Je hebt al zoveel pluimen opgeprikt gekregen dat ik schrik heb dat je eieren gaat leggen', lacht hij.

Ook Laura is als vijfde coach klaar voor de strijd. Zij volgt alle audities backstage mee en kan niet-gekozen kandidaten oppikken in haar team. Laura heeft alvast één groot voordeel: 'Ik kan de audities niet enkel horen maar ook zien. En ondertussen hoop ik natuurlijk dat er niemand draait zodat ze in mijn team terecht kunnen komen', zegt ze. En wanneer dat gebeurt, stormt Laura het podium op om de kandidaat op te vissen. Kijkers kunnen het verdere traject van Laura's team volgen via 'The Voice Comeback Stage' op VTM GO, dat meteen na elke aflevering op VTM online komt.

Dit seizoen zijn ook hosts An Lemmens en Sean Dhondt opnieuw van de partij. Met tonnen enthousiasme, de juiste woorden en onweerlegbare peptalks staan ze klaar om de kandidaten en hun familie naast het podium op te vangen.

Bekijk hier hoe de andere coaches reageren op de komst van Laura als vijfde coach:

Dit zijn de talenten die hun kans wagen tijdens de eerste Blind Auditions:

- Joke (20, Aalst). Haar grote droom is om ooit op Werchter te spelen. Ze doet auditie met 'Wasting My Young Years' van London Grammar.

- Miek (29, Geel) en Joshua (24, Laakdal) zijn een koppel, maar doen apart mee aan The Voice. Voor Miek is het de tweede keer. Miek doet auditie met 'Believer' van Imagine Dragons en Joshua met 'Feel It Still' van Portugal. The Man.

- Lotte (20, Genk). Staat graag op een podium en speelt cello, gitaar en piano. Ze brengt 'Alarm' van Anne-Marie.

- Aurora (22, Sint-Niklaas). Is een grote fan van rockmuziek en haalt alles uit de kast met 'Somebody To Love' van Queen.

- Glenn (28, Stabroek). Zingt graag in het Nederlands en doet dan ook auditie met 'Een Ster' van Stan Van Samang.

- Justine (18, Zwevegem). Volgt nog maar een jaar zangles en waagt haar kans met 'Bad Romance' van Lady Gaga.

- Julie (25, Willebroek). Zingen is voor haar een uitlaatklep. Ze doet auditie met 'Good Luck' van Basement Jaxx.

- Tim (26, Sint-Amandsberg). Speelt vooral muziek op zijn kamer en wil met zijn deelname zijn onzekerheden overwinnen. Hij brengt 'Too Close' van Alex Clare.

- Yvette (21, Gent). Werkt naast haar studies al opvoedster op een internaat. Zingen is haar leven. Ze wil de coaches wegblazen met een eigen versie van 'Turn Your Lights Down Low' van Bob Marley.

- Selina (18, Zulte). Vroeger keek ze altijd samen met haar gezin naar The Voice en nu zit ze er zelf in. Ze gaat het avontuur aan met 'Sober' van Demi Lovato.

De opnames van The Blind Auditions en The Knock-Outs van 'The Voice van Vlaanderen' vonden plaats voor de coronapandemie uitbrak.

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 5 februari om 20.40 uur bij VTM.