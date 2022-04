Nieuwkomer Bianca werd vrachtwagenchauffeur dankzij 'Lady Truckers'

In een nieuwe aflevering van 'Lady Truckers' maakt 'De Rookie' Bianca uit Ravels haar opwachting. Als kind had ze de droom vrachtwagenchauffeur te worden, maar die schoof ze in de koelkast voor haar gezin van vier.

Nu haar kinderen wat ouder zijn trok het programma 'Lady Truckers' Bianca over de streep om haar meisjesdroom eindelijk waar te maken. 'Ik wil dit al 26 jaar lang, maar het is er nooit van gekomen. Nu is het moment daar. Door het programma 'Lady Truckers' is het echt beginnen kriebelen. Zo van: ja, dat wil ik!'. Ze trok haar stoute schoenen aan en behaalde haar CE-rijbewijs. Al snel mocht ze achter het stuur van een tankwagen kruipen, waar ze inmiddels al 2 maanden als fiere lady trucker vertoeft.

Door een routineoperatie raakte Bianca 3 jaar geleden doof aan haar rechteroor, maar dat houdt haar niet tegen haar droomjob perfect uit te oefenen:

In de nieuwe aflevering van 'Lady Truckers' krijgt Bianca een gloednieuwe truck van haar werkgever. Het wordt een emotioneel moment. Verder gaat 'Lady Truckers' ook on the road met Linda, die net als Brenda geregeld op collega-vrachtwagenchauffeurs moet vloeken, Alexia, die voor een aartsmoeilijke parkeeropdracht staat, en Saidja, die een ‘oeps’-momentje beleeft wanneer ze een foutje maakt bij het lossen.

