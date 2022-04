Nieuwkomer Alexia wordt geconfronteerd met mannelijke blikken in 'Lady Truckers'

Vorige week ging een nieuwe lading 'Lady Truckers' weer de baan op om tonnen aardappelen, bier of asfalt op de juiste bestemming te krijgen. In de aflevering van maandag rijden opnieuw twee nieuwe straffe vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs uit.

Alexia, oftewel 'De perfectionist', uit Lichtervelde is al 17 jaar Lady Trucker en runt samen met haar man een transportbedrijf. Haar specialiteit? Vloeibare mest! Een vuil werkje, maar Alexia ziet er wel altijd pico bello uit. Make-up, nagellak, parfum, een haarborstel… je vindt het allemaal in haar cabine. De West-Vlaamse, die naast haar bedrijf ook een gezin van vier runt, geniet iedere dag met volle teugen van haar job: 'Al die idyllische plekken waar je komt, dat is toch leuk? Maar de liefde voor de camion kan niet tippen aan de liefde voor mijn kinderen.'

Al geeft Alexia ook toe dat ze soms met bedenkelijke blikken en commentaar van mannen geconfronteerd wordt: 'Ik ben precies het zevende wereldwonder.' Daar rekent ze vakkundig mee af door te tonen wat ze in haar mars heeft.

[video]

Kiliana is met haar 23 jaar de jongste Lady Trucker uit de reeks. Als 11-jarig meisje reed ze tijdens een vakantiedag mee in de truck van haar stiefvader. Ze was meteen verkocht. Op haar 18de behaalde ze haar CE-rijbewijs en werd haar cabine haar tweede thuis. Haar bijnaam ‘De Fanatiekeling’ heeft ze niet gestolen. Kiliana weet wat ze wil en is erg gedreven in wat ze doet: containers vervoeren die gevuld zijn met allerlei zaken, van zonnepanelen tot Amerikaanse wagens. In de nieuwe aflevering ruilt ze het stuur van haar truck voor dat van een Amerikaanse sportwagen.

Verder gaat 'Lady Truckers' ook on the road met Brenda, die eerst haar kindjes met de Lara Croft-truck naar school brengt, Saidja, die een zware lading aardappelen in Frankrijk moet lossen, en Linda, die vast komt te zitten in het helse verkeer.

'Lady Truckers', maandag 11 april om 21.50 uur bij VTM 2.