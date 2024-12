'Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker 2025' live op VRT 1 en Klara

De beste manier om 2025 muzikaal in te zetten! Katelijne Boon presenteert het Nieuwjaarsconcert vanuit het Wiener Musikverein, een traditionele groet van hoop, vriendschap en vrede van de Wiener Philharmoniker aan meer dan 100 landen wereldwijd. Deze keer met dirigent Riccardo Muti, die al voor de zevende keer aantreedt!

Op 1 januari 2025 krijgen we voor de 67ste keer deze traditionele nieuwjaarsgroet aan de wereld, live vanuithet Musikverein in Wenen voor het concert dat in meer dan 100 landen over de hele wereld uitgezonden wordt.



De Wiener Philharmoniker heeft zijn nieuwjaarsconcert opnieuw toevertrouwd aan de Riccardo Muti, en dit al voor de zevende keer.



Met deze stukken zal 1 januari 2025 alvast veel muzikale ontdekkingen in petto hebben! Dit is het programma:



Johann Strauß Vater Freiheits-Marsch, op. 226

Josef Strauß Dorfschwalben aus Österreich. Walzer, op. 164

Johann Strauß Sohn Demolirer Polka. Polka française, op. 269

Johan Strauß Sohn Lagunen-Walzer, op. 411

Eduard Strauß Luftig und duftig. Polka schnell, op. 206

Johann Strauß Sohn Ouvertüre zur Operette „Der Zigeunerbaron“

Johann Strauß Sohn Accelerationen-Walzer, op. 234

Joseph Hellmesberger junior Fidele Brüder. Marsch aus der Operette „Das Veilchenmädchen“

Constanze Geiger Ferdinandus-Walzer, op. 10; arrangiert von Wolfgang Dörner

Johann Strauß Sohn Entweder – oder! Polka schnell, op. 403

Josef Strauß Transactionen. Walzer, op. 184

Johann Strauß Sohn Annen-Polka, op. 117

Johann Strauß Sohn Tritsch-Tratsch Polka, op. 214

Johann Strauß Sohn Wein, Weib und Gesang. Walzer, op. 333



En ook dit jaar is alles live te beluisteren op Klara. Katelijne Boon neemt je mee naar het Musikverein in Wenen, waar dit wereldberoemde muziekspektakel al voor de 67ste keer plaatsvindt. Ook bij VRT 1 is het nieuwjaarsconcert live te volgen.



Nieuwjaarsconcert Wiener Philharmoniker, woensdag 1 januari 2025, om 11.15 uur op VRT 1, Klara en VRT MAX