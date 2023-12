'Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker 2024' live op VRT 1 en Klara

Traditioneel zenden VRT 1 en Klara op 1 januari het nieuwjaarsconcert met de Wiener Philharmoniker vanuit de Gouden Zaal van het Musikverein in Wenen uit. Onder leiding van Christian Thielemann swingt het wereldberoemde Weense orkest het nieuwe jaar in.

Op 1 januari 2024 krijgen we voor de 66ste keer deze traditionele nieuwjaarsgroet aan de wereld, live vanuithet Musikverein in Wenen voor het concert dat in meer dan 100 landen over de hele wereld uitgezonden wordt.

De Wiener Philharmoniker heeft zijn nieuwjaarsconcert opnieuw toevertrouwd aan de Duitse dirigent Christian Thielemann - dirigent van de Staatskapelle Dresden - die het concert ook al dirigeerde in 2019.

Met 15 stukken zal 1 januari 2024 alvast veel muzikale ontdekkingen in petto hebben! Dit is het programma:

Karl Komzák Erzherzog Albrecht-Marsch, op. 136

Johann Strauß II. Wiener Bonbons. Walzer, op. 307

Johann Strauß II. Figaro-Polka. Polka française, op. 320

Josef Hellmesberger (Sohn)Für die ganze Welt. Walzer

Eduard Strauß Ohne Bremse. Polka schnell, op. 238

Johann Strauß II. Overture to the Operetta "Waldmeister"

Johann Strauß II. Ischler Walzer. Nachgelassener Walzer Nr. 2

Johann Strauß II. Nachtigall-Polka, op. 222

Eduard Strauß Die Hochquelle. Polka mazur, op. 114

Johann Strauß II. Neue Pizzicato-Polka. op. 449

Josef Hellmesberger (Sohn)Estudiantina-Polka aus dem Ballett "Die Perle von Iberien"

Carl Michael Ziehrer Wiener Bürger. Walzer, op. 419

Anton Bruckner Quadrille, WAB 121 (Orchestr. W. Dörner)

Hans Christian Lumbye Glædeligt Nytaar! Galopp

Josef Strauß Delirien (Deliriums), Waltz, op. 212

En ook dit jaar is alles live te beluisteren op Klara. Katelijne Boon neemt je mee naar het Musikverein in Wenen, waar dit wereldberoemde muziekspektakel al voor de 66e keer plaatsvindt. Ook bij VRT 1 is het nieuwjaarsconcert live te volgen.

Nieuwjaarsconcert Wiener Philharmoniker, maandag 1 januari 2024 van 10.00 tot 14.00 uur op Klara, vanaf 11.15 uur op VRT 1 en VRT MAX.