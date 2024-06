Nieuwe vriendschappen, maar ook geduchte concurrentie in 'B&B Zoekt Lief'

In een nieuwe week van 'B&B Zoekt' Lief steekt An Lemmens de Nederlandse grens over naar het pittoreske Sluis. Daar ontmoet ze Katy, de energieke gastvrouw van B&B én restaurant d'Ouwe Schuure.

Tijdens een rondleiding valt An van de ene verbazing in de andere. 'Dus wacht eventjes, jij doet dit samen met je ex-man?', vraagt An verwonderd. 'Maar hij is niet meer op zoek naar een vrouw, toch? Dat moet ik niet meer regelen?'

Ondertussen krijgt Patricia in Curaçao gezelschap van een tweede vrijgezel. Om Mark meteen wat beter te leren kennen, neemt ze hem mee op een avontuurlijke speeddate. Al is het vooral hij die erg nieuwsgierig is naar haar. Tijdens een ritje in de buggy, terwijl de modder hun rond de oren vliegt, vuurt Mark de ene vraag na de andere af op Patricia. Dat vergt heel wat concentratie voor piloot Patricia, dus wisselen ze van stuur. 'Nu hij zelf rijdt, is hij wat stiller. Dan kan ik even bekomen', lacht Patricia. In Tenerife maakt Anthony kennis met Stephanie en haar favoriete lokale biertje ‘Het meiske van de streek’. Kan Florry de concurrentie de baas of schakelt ze een versnelling hoger?

Ook in de B&B van Erica in Toscane zijn er nieuwe kapers op de kust. De tweede vrijgezel, Pascal, is net wakker en schiet al meteen in versiermodus. 'Zo een prachtig zicht', richt hij zich tot Erica. Franky beseft maar al te goed dat hij zijn charmes zal moeten blijven bovenhalen. 'Pascal is zeker een geduchte concurrent', vertelt hij. 'We zullen op onze hoede moeten zijn, maar ik ga gewoon mezelf blijven en we zien wel. Niet meer, niet minder.'

In Portugal is het zonnetje eindelijk doorgebroken en wil Jelmont deze stralende dag optimaal benutten. 'Ik heb een idee. Kleren maken de man, maar ik ben niet de beste om dat voor mezelf uit te zoeken', vertelt hij enthousiast. 'Het budget is 200 euro. Aan jullie de opdracht om er in anderhalf uur tijd voor te zorgen dat ik in een blitse, fantastische, nieuwe outfit naar buiten kom en zo vanavond met jullie ga dineren.' De twee dames krijgen dus carte blanche, maar willen vooral ook iets voor zichzelf scoren. Jelmont besluit wijselijk zijn creditkaart niet mee te geven...

'B&B Zoekt Lief', van maandag 1 juli tot donderdag 4 juli om 20.35 uur bij VTM.