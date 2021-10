Nieuwe Nomaden: jonge 'Vranckx'-reporters in Melilla, de Kaukasus en Libanon

Rudi Vranckx stuurde de afgelopen maanden opnieuw een aantal van zijn 'Nomaden' op pad: jonge reporters die net als hij willen weten wat er in de wereld gebeurt en waarom. Deze keer kwamen ze terug met documentaires over het vluchtelingenprobleem in de Spaanse enclave Melilla in Marokko, over het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan in Nagorno Karabach, en over de diepe economische en politieke malaise in Libanon.

Zaterdag 23 oktober: Leven aan de grens

De grens tussen de Spaanse enclave Melilla en buurland Marokko is één van de meest versterkte ter wereld. Marokko beschouwt de stad als door Spanje bezet gebied. Enkele jaren geleden sloot het land de grensovergangen om zo een einde te maken aan de handel met het omliggende rifgebergte. Doel: de stad verzwakken en annexeren.

'Het conflict tussen Marokko en Spanje heeft enorm veel mensen geraakt.Veel Marokkanen zitten hier vast en zijn de dupe van hetzelfde probleem', zegt Zacharia, die sinds de sluiting van de grenzen vastzit in Melilla.Hij probeert te overleven met zwartwerk, maar zonder papieren en een vast contract zakt de moed hem stilaan in de schoenen. 'Het leven is hier heel zwaar.' Marokkaanse jongeren zien geen toekomst meer in hun land en proberen steeds vaker de oversteek te maken naar Melilla. Eenmaal in de enclave, proberen ze via de ferry het Spaanse vasteland te bereiken. 'We moeten volhouden', zegt de 16-jarige Zayed. 'Ook al worden we geslagen, moeten we koude trotseren en honger lijden. Er is geen weg terug tot we Spanje bereikt hebben.' Een reportage van Arno Van Rensbergen, Sofyan El Bouchtili en Robbe Vandegehuchte

