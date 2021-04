Nieuwe interieurarchitecte Kelly Claessens doet intrede in 'Blind Gekocht'

Vanaf woensdag 28 april is 'Blind Gekocht' een interieurarchitecte rijker: Kelly Claessens. Kelly komt vaste 'Blind Gekocht'-waarde Bart Appeltans versterken, maar heeft wel erg grote schoenen te vullen.

'De lat ligt heel erg hoog. Bart heeft heel goed werk geleverd de voorbije twee jaar en ik wil daar natuurlijk niet voor onderdoen. Ik ben heel vereerd dat Bart mij gevraagd heeft, maar ik ga hem niet klakkeloos nadoen. Ik ga gewoon mijn eigen ding doen.' Bart is alvast enthousiast met de komst van zijn nieuwe collega: 'Ik vind het leuk dat Kelly het team komt vervoegen. We hebben heel veel projecten te doen dit jaar, negen woningen in totaal. Ik ben dus superblij dat er hulp komt.'

Kelly Claessens (39) is een echte powervrouw. Naast mama van een 7-jarig zoontje is ze intereurarchitecte én oprichtster van interieurwinkel ‘La Fabrika’ in Brussel. Over de jaren heen kreeg Kelly steeds vaker de vraag van klanten om meubels op maat te ontwerpen of om hele woningen in te richten. Daarom startte ze in 2016 haar eigen ontwerpbureau ‘La Fabrika Studio’ op. Kelly heeft een gedurfde stijl waarin spelen met kleuren en verschillende materialen centraal staat.

Wie minder enthousiast is over de komst van Kelly is Ann-Sophie, die zowat de voorzitster is van Barts fanclub. Na het zien van de woning die Béa voor haar en Maxim gekocht heeft, slaat de stress helemaal toe: 'Ik ben een beetje aan het flippen. Ik heb het heel moeilijk met het feit dat Bart het interieur niet doet. Ik heb gewoon die geruststelling niet dat ik zou hebben als het Bart zou zijn, aangezien je een referentie hebt van de vorige seizoenen. Haar stijl ligt ook zo ver af van onze stijl.'

Ondertussen gaat Kobe op bezoek bij Thomas en Sofie, een echt rock-‘n’-roll koppel met gevoel voor humor. Samen met hun dochter Aagje wonen en werken ze in Mechelen. Hij werkt als leerkracht Frans en Godsdienst en zij is dossierbeheerder. Naast leerkracht is Thomas ook zanger en basgitarist van de metalgroep Psychonaut. Vorig jaar was hij nog de hoogste Belgische nieuwkomer in de Zwaarste Lijst van Studio Brussel, nu zal hij die lijst ook zelf presenteren. Thomas en Sofie willen weg uit de drukke stad en willen de rust opzoeken in Sint-Truiden, dichtbij Sofie haar familie. Ze zoeken een hoeve waar muziek en karakter in zit met ruimte om hun creatieve hobby's uit te oefenen. En die hadden ze eigenlijk al gevonden, maar door hun eeuwige twijfel zagen ze dé perfecte vierkantshoeve aan hun neus voorbijgaan. Die gemiste kans bleef lang hangen en niets kon nog tippen aan dat ene pareltje. Aan Béa om met een budget van 380.000 euro hun liefdesverdriet te doen verdwijnen.

'Blind Gekocht', woensdag 28 april om 20.35 uur op Play4.