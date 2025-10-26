Nieuwe avonturen en knotsgekke weekends bij Cartoon Network in november

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 26 oktober 2025
Foto: © Cartoon Network/Media Tornado 2025

Lana, een pittige 12-jarige, zeilt met haar schurkenbende door de Tien Rijken en gaat op zoek naar avontuur, pannenkoeken, beesten en mysteries!

Ga mee op dit nieuwe avontuur tijdens de lancering van 'Lana Langbaard' - Seizoen 1! Vanaf 8 november, elk weekend om 11.40 uur op Cartoon Network en HBO Max.


'Teen Titans Go!'
Vanaf maandag 17 november, van maandag t.e.m. donderdag om 19.10 uur

'Teen Titans Go!' werpt een hilarische blik op het leven van superhelden. Kijkers krijgen eindelijk te zien hoe het leven van de supertieners eruitziet wanneer ze hun capes thuislaten. De Titanen worstelen met alledaagse puberproblemen, van waswedstrijden tot epische zoektochten naar de perfecte sandwich.

Bekijk de nieuwe, verbazingwekkende en hilarische afleveringen van 'Teen Titans Go!' vanaf 17 november om 19.10 uur , op Cartoon Network en HBO Max.

'Gumball Weekend'
Zaterdag 28 en zondag 29 november

Een weekend vol chaos en humor met de beste afleveringen van 'De onwaarschijnlijk waanzinnige wereld van Gumball' en 'De Wonderlijke Wereld van Gumball'.

Mis het Gumball Weekend niet! Zaterdag 29 en zondag 28 november, twee volledige dagen vol Gumball op Cartoon Network en HBO Max.


Persbericht Cartoon Network/Day One MPM
https://www.cartoonnetwork.nl/
Meer artikels over Cartoon Network BE
