Nieuwe afleveringen van 'My Rigorgeous Life' starten met een bekend gezicht!

Op TV Plus (Telenet) kan je wekelijks kijken naar 'My Rigorgeous Life', waarin de gastvrouwen Laurie De Moor en Caroline Rigo (Rigorgeous), afwisselend, vrouwen ontvangen in hun make-up stoel.

Ze helpen hen met tips en advies voor hun beautyproblemen. De verhalen van de stoelgasten, die druk worden bekeken en besproken op sociale media, krijgen een vervolg. In de eerste van een reeks nieuwe afleveringen verwelkomt Laurie personality, columniste en Joe-ochtendpresentatrice Anke Buckinx. Openhartig deelt ze enkele beautygeheimen, maar praat ze ook over haar dagelijkse struggle: 'Ik neem ’s ochtends toch wel een halfuurtje de tijd in de badkamer voor mijn make-up en haar. Als ik niet mijn hele gamma make-up gebruik, vragen mensen in de radio-app: 'Anke, ben je ziek of ben je moe?' (lacht). Ik heb wallen, omdat ik weinig slaap en dat zie je snel als ik in beeld kom. Het zou super zijn mocht er een productje bestaan dat me eruit laat zien alsof ik twintig uur heb geslapen', zegt Anke lachend. In een nieuwe 'My Rigorgeous Life' gaat Anke samen met Laurie op zoek naar de perfecte make-up om haar dagelijkse ochtendshow mee te presenteren.

'Zeker op weekdagen, als we radio maken, sta ik op om drie uur. Mijn vriend zegt altijd: 'Anke, dat is niet vroeg, maar midden in de nacht' (lacht). Gecombineerd met de twee kleine kinderen die bij ons thuis rondlopen, zie je dat aan mijn huid. Omdat ik een chronisch slaaptekort heb, doe ik veel natuurlijke schmink op mijn gezicht. Ik vind het belangrijk om er goed uit te zien, want onze ochtendshow wordt ook bekeken in de app en op televisie. In de badkamer gebruik ik echt alles (lacht): Ik reinig mijn huid, ik gebruik een hydraterende dagcrème en een hele goede primer, zodat mijn make-up lang blijft, want onze radio-uitzending duurt vier uur. Ik gebruik foundation, concealer, lippenstift, mascara, maar ik ben nog zoekende naar de perfecte look. Daarom vond ik het een goed idee om eens plaats te nemen in de make-up stoel van Laurie voor wat extra tips en advies. Uit de vele reacties die ik vaak krijg, merk ik dat er nog heel wat vrouwen zijn die vroeg opstaan, maar er ook goed willen blijven uitzien op hun vaak lange dagen. De opnames waren heel leuk. Ik ben zelf benieuwd naar het eindresultaat', zegt Anke Buckinx enthousiast.

Caroline Rigo

Eén van de beautygeheimen van Anke Buckinx is de gezonde, natuurlijke make-up van Cent Pur Cent, één van de twee merken van de Limburgse beauty-onderneemster Caroline Rigo. 'Ik ken Caroline al van in de tijd dat ik nog niet actief was in de media. Toen ze in Hasselt 'Le Visage', haar eerste beautysalon opende, was ik één van haar eerste klanten. Van in het begin hadden wij een klik en was ik gecharmeerd van haar open, spontane, fijne en behulpzame persoonlijkheid. Ik ben haar blijven volgen. Doorheen de jaren zijn we als Hasselaren elkaar blijven steunen. Met haar Café Beauté verzorgt zij de make-up van het nieuwe weekendprogramma dat ik ondertussen presenteer op TV Limburg. Ik ben absoluut fan en gebruiker van de natuurlijke, gezonde make-upproducten die Caroline op de markt brengt. En dat werkt aanstekelijk, wat zelfs mijn dochter Lou is een enthousiaste gebruikster van de kindermake-up uit het Cent Pur Cent-gamma. Uiteraard gebruikt ze die niet elke dag, maar af toe. In het weekend of als we op restaurant gaan (lacht). Ze vindt dat echt heel tof om zich net als mama mooi te maken. Lou doet dat goed, maar ze kijkt ook vaak naar tutorials, waardoor ik soms nog iets kan leren van mijn dochter', zegt Anke lachend.

Elke maandag kan je op TV Plus (Telenet) kijken naar nieuwe afleveringen van 'My Rigorgeous Life' als onderdeel van Cynthia Reekmans haar beautyprogramma 'My Beautiful Life'. Deze maand starten er nieuwe afleveringen met afwisselende gastvrouwen Caroline Rigo en Laurie De Moor. Anke Buckinx opent om 16.30 uur het nieuwe seizoen. Het programma wordt in de loop van de week en de komende tijd nog meermaals herhaald.

'My Rigorgeous Life', maandag 14 maart om 16.30 uur op TV Plus.