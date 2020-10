Nieuwe aflevering van 'Opvoeden Doe Je Zo' met Philippe Geubels

In de zevende aflevering van 'Opvoeden Doe Je Zo' ontvangt Pedro Elias vier nieuwe panelleden in de studio: Philippe Geubels, Natalia, Herman Brusselmans en Pommeline Tillière.

Hun kinderen - de 8-jarige Charlotte en Achilles – worden door hen de volwassenheid in gekatapulteerd, maar de nieuwe ouders waren ooit zelf ook een kind. Met alles erop en eraan: van de typische gênante jeugdfoto’s tot bedenkelijke moeder- en vaderdagcadeaus. Zo maken de kids kennis met Philippe Geubels mét haar en een foulard en krijgen ze een lang vergeten kunstwerk van Natalia te zien. Verder leren Charlotte en Achilles in recordtempo veel bij over het verkeer, foute vrienden én het huwelijk. En de panelleden en het publiek buigen zich over het dilemma van de week: mag je vader- of moederdagcadeaus weggooien?

Charlotte uit Gent (8)

Charlotte is 8 jaar en woont in Gent. Haar papa werkt bij de socialistische vakbond ABVV en zelf wil ze later turnster worden, liefst tot aan haar pensioen. Wat er beter kan aan haar huidige mama: 'Mama moet minder parfum dragen!'

Achilles uit Sint-Truiden (8)

Achilles is ook 8 jaar en hij woont in Sint-Truiden. Hij crosst graag met crossmoto’s en zijn mama heeft een klerenwinkel. Wat er beter kan aan zijn huidige ouders: 'Mama moet minder op haar gsm zitten en sneller alles in de wasmachine steken. Papa gaat altijd op café en ligt daarna te lang in zijn bed.'

'Opvoeden Doe Je Zo', donderdag 15 oktober om 20.35 uur op VIER.