Nieuw seizoen van 'Is er een Dokter in de Zaal?' op Eén

Vanaf donderdag 5 maart presenteert Philippe Geubels het tweede seizoen van Is er een dokter in de zaal?, een humoristische panelquiz over gezondheid. In 'Taboe' bewees Philippe al dat hij geen enkel onderwerp uit de weg gaat.

Nu zet hij voor de tweede keer zijn tanden in een van de hot topics van deze tijd: onze gezondheid.

Elke dag opnieuw berichten media over de nieuwste superfoods, diëten en andere opmerkelijke gezondheidstrends of wondermiddeltjes. De ene keer is een glas rode wijn goed voor het hart, de andere keer absoluut uit den boze. Die tegenstrijdige berichtgeving maakt het er voor ons niet gemakkelijker op. Zitten is het nieuwe roken, rood vlees is het nieuwe asbest, en verzadigd vet is het nieuwe plutonium. In het tweede seizoen van Is er een dokter in de zaal? gaat Philippe samen met vier bekende panelgasten en een deskundige huisarts opnieuw op zoek naar antwoorden op onze prangende gezondheidsvragen.

Disclaimer: dit programma is geen vervanging voor een doktersbezoek. Indien u klachten heeft over uw gezondheid, raadpleeg dan steeds uw huisarts. Philippe Geubels is geen echte dokter.

Philippe Geubels, een wandelende medische encyclopedie als presentator

Na het eerste seizoen van 'Is er een Dokter in de Zaal?' is het wel duidelijk: Philippe Geubels is een vat vol droge humor en een wandelende medische encyclopedie, mede dankzij zijn hypochondrie. Zijn passie voor gezondheid en alles wat daarmee te maken heeft, blijft branden. Sommige mensen kennen het script van The godfather van buiten, Philippe kent de volledige bijsluiter van paracetamol uit het hoofd. Na het eerste seizoen bleken er nog heel wat gezondheidsperikelen te zijn waar Philippe mee geconfronteerd wordt. Het medicijn? Een tweede seizoen van Is er een dokter in de zaal?.

De dokter in de zaal: Sofie Lemmens

Net zoals vorig seizoen is de dokter van wacht Sofie Lemmens (36). Zij waakt erover dat er correcte informatie wordt meegegeven en dat fabeltjes geen kans krijgen. Dokter Sofie studeerde af als huisarts in 2012 en combineert haar huisartsenpraktijk in Hove met een functie als zaalarts op de afdeling Psychogeriatrie (bejaarden met psychiatrische problemen) in Mortsel. Ze is getrouwd met een cardioloog en heeft drie jonge kinderen.

De panels

Elke week nodigt Philippe vier bekende gasten uit om te kijken wat zij weten over gezondheid. Erik Van Looy, Jani Kazaltzis, Jeroen Meus, Alex Agnew, Jacques Vermeire, Willem Boeva, Maaike Cafmeyer en vele anderen spreiden hun medische kennis - of het gebrek daaraan - tentoon.

De rondes

- Zeg eens A. Of B. Of C.: Opwarmen doet Philippe met een meerkeuze-ronde waarin de panels enkele medische vragen krijgen met telkens drie antwoordmogelijkheden.

Uit studies is gebleken: De helft van alle krantenartikels begint tegenwoordig met de zin ‘Uit studies is gebleken…’ Dat wordt vaak gevolgd door een erg matig onderbouwd onderzoek van een universiteit waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Het zorgt voor veel verwarring bij mensen, omdat ze bijna dagelijks tegengestelde conclusies krijgen voorgeschoteld. In deze ronde bekijken we enkele van de meest onwaarschijnlijke studies die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.

- Is er een uitvinder in de zaal?: De medische wereld staat niet stil. Wekelijks komen er innovaties op de markt die onze gezondheid verbeteren. In deze ronde nodigt Philippe een uitvinder uit om toelichting te geven bij een medische nieuwigheid.

- Vroeger was alles beter: Elke volwassene kan bevestigen: vroeger was alles beter. Behalve misschien onze kennis over gezondheid. In deze ronde duiken we in de geschiedenis van de medische wetenschap. Oude toestellen die er vaak uitzien als moderne marteltuigen worden voorgeschoteld aan het panel, zij moeten er zien achter te komen waarvoor ze gebruikt werden.

- De laatste ronde: Tijdens 'De laatste ronde' gooit Philippe het panel enkele 'waar/niet waar' stellingen voor de voeten.

'Is er een Dokter in de Zaal?' telt acht afleveringen

5 maart: Erik Van Looy, Rani De Coninck, Joris Hessels en Thomas Smith

12 maart: Tom Lenaerts, Nora Gharib, Jasper Posson en Alex Agnew

19 maart: Jens Dendoncker, Jef Neve, Jelle Cleymans, Soe Nsuki

26 maart: William Boeva, Jeroen Meus, Julie Van den Steen, Adriaan Van den Hoof

2 april: Jan Jaap van der Wal, Maaike Cafmeyer, Lukas Lelie, Sven De Ridder

9 april: Jacques Vermeire, Evi Hanssen, Erik Van Looy, Jandino Asporaat

30 april: Jani Kazaltzis, Elodie Ouédraogo, Sven De Leijer, Jens Dendoncker

7 mei: Seppe Toremans, Maaike Cafmeyer, Erhan Demirci, Rik Verheye

Is er een dokter in de zaal?: vanaf donderdag 5 maart elke donderdag om 20.40 uur op Eén.

'Is er een Dokter in de Zaal?' is een programma van Pretpraters voor Eén.

