Nieuw seizoen van 'Blind Gekocht' op VIER

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Vanaf woensdag 25 maart zetten zeven wanhopige families de gedurfde en vooral dure stap in een nieuw seizoen 'Blind Gekocht'.

Sinds vorig jaar zijn de gemiddelde woningprijzen alleen nog maar gestegen en dat maakt de zoektocht er niet bepaald gemakkelijker op. Al is dat lang niet de enige reden dat deze gezinnen het moeilijk hebben om hun droomwoning te vinden. Zo wil alleenstaande mama Davina het liefst van al een huis in Kortrijk ... voor slechts 150.000 euro. Maar is haar droom wel haalbaar met dit budget?

Davina wil zo snel mogelijk terug op haar eigen benen staan, samen met haar zoontje Alex: 'Ik woon sinds een jaar terug bij mijn ouders om beter te kunnen sparen, zodat ik mijn kind alles kan geven. Momenteel slaap ik op zolder samen met Alex én mijn zus.' Twee of drie slaapkamers, een badkamer en een tuin zijn een must, maar daar kan het budget nog een stevig stokje voor steken.

Aankoopmakelaar Béa: 'Toen ik het budget van Davina hoorde, viel ik bijna van mijn stoel. Ik weet zelfs niet of het kan. Ik heb nog nooit een huis gekocht voor die prijs, dus dat is even schrikken.'

Bij het koppel Jan en Flo speelt er iets helemaal anders: ze hebben verschillende visies als het aankomt op de aankoop van een woning. Die onenigheid hield hen de voorbije jaren op een huurappartement, maar dat vindt Jan weggesmeten geld. Ze zijn de wanhoop nabij.

Jan en Flo: 'Het is zo frustrerend en het zit echt heel diep. Als een programma zoals dit niet zou bestaan, zouden we niet weten hoe we het moeten doen.'

Als het van Flo afhangt moet er veel mogelijk zijn binnen hun budget van 430.000 euro. Vooraleer Dina samen met aankoopmakelaar Béa en interieurarchitect Bart langskomt, neemt ze uitgebreid de tijd voor het maken van een luxecatalogus. Zo weten de experten exact wat er van hen verwacht wordt … Eén ding is zeker: het moet een woning zijn in de groene rand van Brussel.

'Blind Gekocht', vanaf woensdag 25 maart om 20.35 uur op VIER.